Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após empate na Copa do Brasil

O Cruzeiro de Artur Jorge empatou com o Goiás por 2 a 2, na noite desta quarta-feira (22), em jogo válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Após a partida, torcedores do Cabuloso mandaram um recado ao técnico português.

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O Esmeraldino abriu o placar com Nicolas; Arroyo e Jonathan Jesus viraram; e Esli García, no último minuto, garantiu o empate no Serra Dourada. O jogo de volta será disputado no Mineirão, no dia 22 de maio.

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Após a partida, algns torcedores do Cruzeiro mandaram um recado a Artur Jorge: o goleiro Otávio, jovem testado como titular no lugar de Matheus Cunha, deve continuar na posição. Veja os comentários abaixo:

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Artur Jorge na chegada do Cabuloso em Goiânia (Foto: Mateus Dutra / Cruzeiro)

Veja comentários sobre o jovem arqueiro

Como foi o jogo do Cruzeiro de Artur Jorge

Dentro de casa, o Goiás abriu o placar logo aos dez minutos. Em jogada pela direita, Jean Carlos chutou da entrada da área, Otávio espalmou para o lado, mas Nicolas chegou na frente de Kauã Moraes e marcou o gol.

Sete minutos depois, no entanto, o empate veio de um dos jogadores celestes que vinham se destacando. Em pressão na saída de bola. Lucas Romero roubou bola e passou para Arroyo avançar na área e chutar no canto direito de Tadeu para fazer 1 a 1.

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Mas o segundo tento da Raposa veio da defesa e não do ataque. O zagueiro carregou bem a bola na entrada da área e tabelou com Bruno Rodrigues antes de chapar no canto direito de Tadeu. Quando o jogo caminhava para uma vitória celeste, Esli García fez um golaço de fora da área, no ângulo direito, sem chances para Otávio. Empate do Cruzeiro de Artur Jorge no Serra Dourada.