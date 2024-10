Luiz Roberto detona arbitragem de Brasil x Peru: ‘Constrangedora’

Luiz Roberto criticou arbitragem da partida entre Brasil e Peru (Foto: Divulgação/Rede Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 23:00 • Rio de Janeiro

O narrador Luiz Roberto criticou a arbitragem da partida entre Brasil e Peru, desta terça-feira (15), no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa 2026. Ao final do primeiro tempo, o locutor questionou a atuação do árbitro Esteban Ostojich, do Uruguai. O principal alvo das criticas foi a quantidade de acréscimos.

Para o jornalista, os três minutos dados pelo juiz não foram suficientes. Na visão dele, o árbitro deveria ter acrescentado mais tempo no relógio por conta da paralisação no uso do VAR. Durante a primeira etapa, a Seleção Brasileira teve um pênalti marcado com o auxílio da técnologia, que demorou cerca de seis minutos para confirmar o toque de mão do zagueiro peruano.

- Três? Não isso aí tá errado. Não é possível. Gente foram quase seis minutos de paralisação para fazer a revisão do pênalti. Realmente é constrangedor se ocorrer um acréscimo de apenas três minutos - iniciou o narrador, antes de disparar novamente após o fim dos acréscimos.

- Você é um brincalhão. A autoridade Esteban Ostojich, deu três minutos tendo seis de VAR. Meu Deus, onde vamos parrar com essa arbitragem sul-americana? - concluiu com ironia.

Em campo, o atacante Raphinha foi o responsável por marcar o primeiro gol da partida. O tento foi o único durante o primeiro tempo e colocou momentâneamente o Brasil na frente do placar. Vale lembrar, que com o resultado parcial, a seleção empata em pontos com o Uruguai na classificação das Eliminatórias. Ambas as equipes somam 16 pontos, mas a equipe celeste tem o melhor saldo de gol, e por isso, se mantém na frente na colocação.