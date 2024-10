Por lesão, Seleção Brasileira descarta atacante contra o Peru

Gabriel Martinelli aplaude torcida após a vitória do Brasil sobre o Chile (Foto: Javier Torres/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 21:38 • Brasília (DF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou que o atacante Gabriel Martinelli está descartado do jogo com o Peru, nesta quinta-feira (15), por causa de uma lesão. Em Brasília, a Seleção Brasileira treinada por Dorival Júnior entra em campo com Rodrygo, Raphinha, Igor Jesus e Savinho no setor ofensivo.

"O atacante Gabriel Martinelli está fora da partida contra o Peru, nesta terça (15). Ele apresenta um edema na panturrilha direita e ainda não está totalmente recuperado. Desta forma, o Departamento Médico decidiu preservá-lo para o jogo em Brasília. Mesmo assim, ele acompanhará a partida do banco de reservas", informou o comunicado da CBF.

Na vitória de virada sobre Chile por 2 a 1, em Santiago, na rodada anterior, Martinelli entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Abner e permaneceu no gramado até o fim da partida. No entanto, o atleta não é uma opção para a 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

O Brasil começou a rodada na quarta colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com 13 pontos conquistados. Em caso de triunfo sobre o penúltimo colocado, a equipe de Dorival Júnior dará um passo largo na disputa por vaga no próximo Mundial.