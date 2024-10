Escalação da Seleção: Brasil tem mudanças para encarar o Peru

Marquinhos será o capitão da Seleção Brasileira diante do Peru (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 20:32 • Brasília

Com mudanças na lateral, no meio campo e no ataque, a Seleção Brasileira está escalada para enfrentar o Peru logo mais, às 21h45, no Mané Garrincha. Precisando vencer para conseguir mais tranquilidade nas Eliminatórias, o técnico Dorival Júnior promete um Brasil mais ofensivo.

O treinador confirmou o time que havia anunciado na véspera. Na lateral, o capitão Danilo deixa o time, passa a braçadeira para Marquinhos e cede lugar para Vanderson. No meio campo, André deixa o time para a entrada de Bruno Guimarães, e Gerson substituiu o suspenso Lucas Paquetá. No ataque, mudança de posicionamento: Rodrygo vai jogar na armação, e Raphinha volta para compor o trio ofensivo.

Assim, o Brasil vai alinhar para o jogo com Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

No Peru, Jorge Fossati irá mandar a campo Gallese; Araujo, Zambrano e Callens; Advíncula, López, Peña, Cartagena e Castillo; Flores e Valera.

Com 13 pontos em nove jogos, a Seleção Brasileira iniciou a rodada na quarta colocação, com seis pontos a menos do que a líder, Argentina. O Chile, por sua vez, é o lanterna das Eliminatórias, com apenas cinco pontos.