Torcedores do Fluminense se declaram a German Cano após gol contra a Inter de Milão

Fluminense e Inter de Milão se enfrentam, nesta segunda-feira (30), na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe brasileira conseguiu surpreender a italiana e marcar logo no início da partida. O tento foi de autoria de German Cano, que recebeu homenagens de torcedores nas redes sociais.

O gol aconteceu logo aos dois minutos da partida. Na jogada, Martinelli ganhou importante dividida com De Vrij e passou para John Arias, que se encontrava livre na ponta direita. O colombiano levou a bola até a linha de fundo e cruzou para Cano, que de cabeça balançou as redes.

A marca de German Cano, além de importante para a competição, também foi histórica. O tento aconteceu na partida número 200 do argentino pelo Tricolor. Torcedores do Fluminense se declararam para o atacante, que é importante para a história recente do clube. Veja abaixo: