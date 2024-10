IA analisa por que Neymar pode voltar a brilhar pela Seleção

Neymar celebrando gol pela Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 18:33 • Rio de Janeiro

Neymar tem retorno aos gramados previsto para o início do mês de novembro. Em ação pela 'Amarelinha' desde 2010, o craque é o maior artilheiro da história do Brasil com 79 gols oficiais.



Entretanto, a volta do craque da Seleção Brasileira é uma incógnita, já que o atleta passou um ano parado por conta de uma lesão grave no joelho. Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em outubro do ano passado, quando defendia a Seleção Brasileira, em partida contra o Uruguai em Montevidéo.

Neymar em ação pela Seleção (Foto: Vitor Silva/CBF)



O Lance! consultou a inteligência artificial para saber se Neymar voltará a brilhar com a camisa da Seleção. Confira a resposta abaixo:



Razões para acreditar que Neymar vai voltar a brilhar:

1. Talento técnico indiscutível: Neymar continua sendo um dos jogadores mais habilidosos do mundo. Seu controle de bola, dribles e capacidade de decidir jogos permanecem em alto nível.



2. Experiência internacional: Ele tem uma vasta experiência jogando em competições de alto nível (Copa do Mundo, Copa América, Champions League), o que lhe dá uma vantagem em termos de leitura de jogo e tomada de decisões.



3. Estabilidade física e psicológica: Após uma sequência de lesões, Neymar pode estar mais focado e preparado para enfrentar os desafios físicos, especialmente com o apoio de equipes médicas e técnicas de alto nível.



4. Mudança de ares no Al-Hilal: A ida para o Al-Hilal pode aliviar a pressão que ele sofria na Europa e permitir que ele jogue com mais liberdade e foco pela Seleção, sem os mesmos níveis de desgaste emocional e físico.



A Seleção vive momento ruim e nos bastidores a volta de Neymar é tratada como um fator que pode mudar o astral interno. O Brasil encara o Peru nesta terça-feira (15) em Brasília em partida válida pelas Eliminatórias da Copa de 2026.