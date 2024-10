Lutador brasileiro, ex de Demi Lovato, é encontrado morto nos Estados Unidos

Guilherme "Bomba" foi encontrado morto nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 20:08 • Rio de Janeiro

O lutador brasileiro Guilherme "Bomba" Gomes Vasconcelos, ex-namorado da cantora Demi Lovato, morreu nesta terça-feira (15) aos 38 anos. O antigo participante do UFC e do TUF Brasil foi encontrado morto em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ainda não se sabe a causa da morte. A informação foi dada primeiramente pelo site Combate, que obteve declarações de amigos do atleta.

➡️Renato Cariani detona treinador de Ramon Dino; Chris Aceto rebate

➡️Jornalista critica treino aberto do Vasco na véspera da semifinal da Copa do Brasil

Guilherme "Bomba" assumiu papel de destaque no cenário do MMA após participar do reality show TUF Brasil, em 2014. No programa, ele fez parte da equipe do norte-americano Chael Sonnen. Posteriormente, o lutador recebeu uma oportunidade no UFC, mas foi derrotado por Luke Zachrich, dos Estados Unidos.

Posteriormente, Guilherme foi contratado pelo Bellator. No novo evento, ele chegou a ter seis lutas, tendo três vitórias e três derrotas. Ao todo, o brasileiro teve 16 confrontos ao longo da carreira. Foram 10 triunfos e seis derrotas dentro do octógono.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relacionamento com Demi Lovato

Entre os anos de 2016 e 2017, Bomba teve um breve relacionamento com a cantora Demi Lovato. Durante o período, ele chegou a aparecer em páginas de celebridades ao lado da artista. do mundo pop. Além dela, o lutador também se relacionou com a atriz Fernanda Paes Leme e com a modelo Kayla Lauren, mãe da filha de um ano de um atleta.