Tammy Parisoto, namorada de Luiz Henrique, do Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, assumiu o relacionamento com a influenciadora Tammy Parisoto, no último sábado (19) e agora, o relacionamento deu mais um passo em direção ao futuro. O jogador presenteou a nova namorada com um anel de compromisso da Pandora, marca de joias. Os dois foram vistos juntos em um shopping de lojas de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Entenda por que "ex-amante"

Mãe da única filha de Luiz Henrique, Carolina Andrade fez uma publicação com um escrito: 'amante dizendo ser esposa', após Tammy ter sido vista no Couto Pereira acompanhando um jogo de Luiz Henrique pela Seleção Brasileira.

O início do namoro com Tammy Parisoto foi revelado pelo próprio Luiz Henrique, que realizou uma publicação nas redes sociais compartilhando o relacionamento. Vale lembrar que o anúncio aconteceu semanas depois da a polêmica com a ex-namorada, Carolina Andrade.

Luiz Henrique comemora o gol em Chile x Brasil. (foto: Javier Torres/AFP)

Quem é Tammy Parisoto?

Tammy é natural da cidade de Uva de Jundiaí (SP). Nas redes sociais, ela compartilha conteúdos lifestyle, de moda e viajem.

O relacionamento com Luiz Henrique não é o primeiro da modelo com um jogador de futebol. Ela já viveu um romance com o ex-jogador Eduardo Praes, com quem teve uma filha, Serena, de 10 anos de idade. Além dele, Tammy também já chegou a viver um affair com Antony, atual atacante do Manchester United, da Inglaterra.

Em 2022, a influenciadora foi figura presente no noticiário ao participar de um grupo de brasileiros que buscavam deixar Kiev, na Ucrânia, no início da Guerra do país contra a Rússia. Na ocasião, a modelo apareceu pedindo ajuda para a Embaixada Brasileira para deixar a zona de combate. No período, ela era noiva de Fernando Santos, ex-Shakthtar Donetsk.