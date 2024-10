Zé Carlos viralizou ao imitar galinha e teve auge na Copa do Mundo de 1998

Zé Carlos disputou o jogo entre Brasil e Holanda, pela semifinal da Copa do Mundo de 1998 (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 13:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Jogador folclórico. Se Zé Carlos não foi um lateral brilhante, ele ficou conhecido pela participação na semifinal da Copa do Mundo de 1998, entre Brasil e Holanda, mas também por imitar galinhas. O jeito bem humorado do ex-jogador, rendeu momentos icônicos durante os treinos que ficarão marcados na memória do público. O ex-lateral faleceu, nesta sexta-feira (25), aos 55 anos.

Ao longo da carreira, mas principalmente no São Paulo, Zé Carlos ficou conhecido por ser um jogador bem humorado e "bom de grupo". Mas uma brincadeira específica sempre chamou a atenção: a imitação. O ex-jogador tinha a mania de fazer imitações de animais durante os treinos e em programas de TV, quando era convidado.

— Comecei com isso no São Paulo brincando em concentração e fazendo palhaçada. Gostava de imitar galo, cachorro, coisas assim. Me lembro que antes da Copa do Mundo a imprensa me levou em uma feira para fazer algo como se eu tivesse que vender um peixe para o Zagallo. A ideia era vender “seu peixe” fazer de tudo chamar a atenção pra ver se o Zagallo te convoca aí — contou em entrevista ao UOL, em 2013.

As boas atuações com a camisa Tricolor, lhe renderam a convocação para a Copa do Mundo de 1998, na França, como reserva de Cafu. O grande momento de Zé Carlos no Mundial, foi na semifinal contra a Holanda, quando precisou substituir o lateral que estava suspenso. Na ocasião, ajudou a segurar o empate em 1 a 1, para a Seleção avançar nos pênaltis por 4 a 2.

Zé Carlos foi o lateral reserva de Cafu na Copa do Mundo de 1998 (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O ex-jogador faleceu, nesta sexta-feira (25), na casa de uma sobrinha, em Osasco, São Paulo. A causa da morte ainda não foi confirmada. Ele deixa uma filha de 8 anos e um filho de 16.