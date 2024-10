Filho mais velho de Maguila critica parentes e enaltece madastra em velório

Adenilson Rodrigues, filho mais velho de Adilson “Maguila” Rodrigues, enalteceu a madrasta, Irani, e criticou a falta dos demais familiares no velório do pai, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), nesta sexta-feira (25). A informação foi dada pelo jornal “Folha de São Paulo”. O maior nome do boxe brasileiro faleceu na quinta-feira (24), aos 66 anos.

Conhecido como “Maguilinha”, Adenilson estava ao lado de Irani e de Júnior, único filho dela com Maguila, quando concedeu a entrevista coletiva à imprensa.

— Até quando meu pai queria desistir, ela dava força para ele. Mesmo ele sendo durão e ignorante. E ela está aqui (no velório), enquanto muitos da família, que falavam dela, não — afirmou.

Maguila morreu aos 66 anos, nesta quinta-feira (24), em São Paulo. O principal nome da categoria peso-pesado e uma das direitas mais fortes do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística.

