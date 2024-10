Após polêmica com ex, Luiz Henrique, do Botafogo, assume namoro com modelo

Luiz Henrique, do Botafogo, assumiu namoro com modelo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Luiz Henrique, do Botafogo, assumiu relacionamento com a influenciadora Tammy Parisoto neste sábado (19). Nas redes sociais, o jogador publicou uma foto com a modelo junto a uma declaração de amor. A novidade chega algumas semanas após a polêmica com a ex-namorada, Carolina Andrade.

- Feliz aniversário meu amor. Que a vida lhe presenteie com muitas bênçãos e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que me conquista a cada dia. Parabéns, minha princesa linda. Você é a estrela que ilumina a minha vida e a pessoa que torna cada dia especial. Te amo muito amor - escreveu Luiz.

Mãe de Analu, única filha de Luiz Henrique, Carolina Andrade causou polêmica nas redes sociais no último mês. Durante jogo da Seleção Brasileira, a ex do jogador usou as redes sociais afirmando que o atleta teria levado uma amante para acompanhar Brasil x Equador, no Couto Pereira.

- Bigamia no Brasil é crime. Tá tudo sendo observado e anotado. Amante no jogo da seleção dizendo ser esposa - escreveu Carolina, em publicação apagada algumas horas depois.

Carolina e Luiz Henrique não se seguem mais nas redes sociais, e o jogador não tem mais fotos com a ex no perfil. Nova namorada do atacante do Botafogo, Tammy Parisoto tem 23 mil seguidores no Instagram e compartilha conteúdos de moda e viagens na rede social.