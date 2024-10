Mauro Cezar sugere troca entre atacantes de Corinthians e Flamengo

Mauro Cezar sugeriu uma troca entre Gabigol e Yuri ALberto (Foto: Reprodução/JovemPan)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 13:48 • Rio de Janeiro

Yuri Alberto marcou dois golaços no empate do Corinthians por 2 a 2 com o Racing, na Neo Química Arena, pela semifinal da Sul-Americana. Com o protagonismo do atacante em alta, o colunista da UOL, Mauro Cezar, relembrou que em janeiro ele mencionou que seria inteligente para o Flamengo trocar Gabigol pelo atacante do Corinthians, já que na época existiam rumores sobre a negociação do Rubro-Negro.

➡️Flamengo vira manchete com polêmicas em semana sem jogo do clube

Yuri Alberto marcou dois gols em Corinthians x Racing pela Sul-Americana (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Mauro Cezar em janeiro sobre Yuri Alberto e Gabigol

- O Gabigol tem um ano de contrato, ou seja, essa multa alta dele vai desaparecer em pouco tempo. Trocar o Gabriel pelo Yuri Alberto pode ser interessante para o Flamengo porque se adquire um jogador mais jovem, com potencial para ser negociável, e vai te dar um retorno técnico. Da para fazer um contrato de cinco anos, com uma multa altíssima e futuramente negociá-lo para fora, porque ele ainda tem idade para isso, o Gabriel já não tem mais.

➡️Casagrande liga alerta para futuro do Corinthians: ‘A partir de 2025 é não cair’

Após o empate na Sul-Americana

- Alertei que (o Yuri Alberto) se tratava de um bom atacante em péssima fase, jogando num time ruim (Corinthians). Em suma: tinha tudo para se recuperar. Gabriel (do Flamengo), por sua vez, ampliava seu desgaste com parte da torcida devido a algumas atitudes. Se desvalorizava.

Yuri Alberto comemorando gol em clássico pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

➡️Ramón Díaz barra trio do Corinthians por falta de renovação

Próximos compromissos do Corinthians

O jogo de volta ocorre na próxima quinta-feira (31), no El Cilindro. Antes, o time paulista volta a campo para enfrentar o Cuiabá, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, a equipe de Ramón Díaz foi eliminada na semifinal da Copa do Brasil, pelo Flamengo.

No Brasileirão, o Corinthians ainda luta contra o rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos.