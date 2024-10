Luiz Henrique, do Botafogo, quebra silêncio sobre envolvimento de apostas

Luiz Henrique anotou um gol na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 08:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Eleito melhor em campo na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre o Peñarol, nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o atacante Luiz Henrique se pronunciou sobre a investigação por suspeita de envolvimento em esquema de apostas. O camisa 7 respondeu rapidamente negando qualquer participação e se defendeu.

➡️ Botafogo: Alex Telles revela conversa no intervalo para virada de chave contra o Peñarol

- Não tem nada a ver isso. Acho que querem apagar o meu brilho. Eu sei que não vão conseguir. Eu sei que Deus tá comigo, minha família está comigo e nada disso aconteceu - afirmou Luiz Henrique.

Luiz Henrique está sendo investigado por suspeita de envolvimento em esquema de apostas ilegais na Espanha. O nome do jogador aparece em documento que revela informações do Ministério Público de Goiás (MP-GO). No ofício, enviado do Ministério da Justiça aos promotores goianos, há a informação de que foi instaurada investigação criminal na Espanha sobre suposta "organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas".

O documento revela ligação entre Luiz Henrique e Bruno Lopez de Moura, apontado como chefe de quadrilha de manipulação de resultados. Segundo as investigações da Operação Penalidade Máxima, o empresário seria um intermediário entre apostadores e jogadores, e estes eram remunerados para receberem cartões amarelos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Luiz Henrique foi o melhor em campo na goleada por 5 a 0 do Botafogo

Em um primeiro tempo de muita cera dos uruguaios, o Botafogo tomou à frente da partida e criou as melhores oportunidades. Apesar de esbarrar em uma defesa bem postada, a equipe de Artur Jorge chegou mais vezes ao gol adversário e não abriu o placar por detalhes.

Na segunda etapa, foi bem diferente. Parecia que os Alvinegros tinham deixado tudo para os 45 minutos finais. Com boa troca de passes entre Luiz Henrique e Savarino, o venezuelano abriu a contagem logo no início da segunda etapa. A partir daí, foi uma aula de futebol, com chuva de gols da equipe Alvinegra. Alexander Barboza fez o segundo oito minutos depois, com um bate e rebate na área. O camisa 10 ampliou logo em seguida. Igor Jesus puxou contra-ataque, e com troca de passes, a bola chegou até Savarino, na área. O atacante chutou e contou com a falha do goleiro Aguerre para marcar o segundo gol dele no jogo.