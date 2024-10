Novo namoro de Luiz Henrique contradiz estratégia do Botafogo na CPI das Apostas

Luiz Henrique jogador do Botafogo durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 16:52 • Rio de Janeiro

Luiz Henrique anunciou no último sábado (19) o início do relacionamento com a influenciadora Tammy Paristo. A confirmação do romance aconteceu através de um post nas redes sociais. Contudo, a ação do jogador colocou em xeque a estratégia do Botafogo para evitar a convocação do atacante na CPI das Apostas.

De acordo com a apuração do jornal O Globo, dirigentes do clube carioca agiam nos bastidores do Senado para evitar o depoimento do atacante. Um dos argumentos usados seria o fato de Luiz Henrique está "abalado" devido ao fim recente do casamento. Porém, a revelação do novo relacionamento foi contra a estratégia do clube alvinegro.

Foto publicada por Luiz Henrique para anunciar o início do relacionamento com Tammy Paristo (Foto: Reprodução/Instagram)

Apesar disso, a tendência é que Luiz Henrique não seja convocado para depor neste momento. Na semana passada, Jorge Kajuru, presidente da CPI das Apostas, retirou o requerimento que convocava o jogador. Para o senador, o atacante só deve ser chamado caso seja citado na investigação do caso de Lucas Paquetá. A decisão foi endossada pelos integrantes do colegiado.

Possível envolvimento em esquema de apostas

A relação de Luiz Henrique com um suposto esquema de manipulação de resultados tem como figura central Bruno Tolentino, familiar de Lucas Paquetá. Ele afirma ter lucrado com apostas em pelo menos um jogo do atual atacante do Botafogo, quando este ainda atuava no Real Betis, da Espanha.

De acordo com a apuração do site "UOL", o atacante do Botafogo teria recebido R$ 40 mil do parente do meia do West Ham. Até o momento, apenas a convocação de Lucas Paquetá está confirmada pela Comissão. O depoimento do atleta está marcado para acontecer no dia 29 de outubro.