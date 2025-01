Zubeldía ou Abel Ferreira: quem recebeu mais cartões amarelos?

Zubeldía recebeu um cartão amarelo no empate entre Cruzeiro e São Paulo por 1 a 1, pela FC Series, no Inter&Co Stadium, em Orlando. O duelo desta quarta-feira (15) marcou a estreia do Tricolor na temporada.

São Paulo e Cruzeiro empatam em amistoso de estreia com clima quente

Desde sua chegada ao futebol brasileiro, Zubeldía ganhou fama como um treinador frequentemente advertido pelos árbitros. O argentino passou a ser associado a cartões amarelos, uma característica que já marcou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

Treinador foi advertido no primeiro jogo da temporada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O português já foi muito criticado pelo número de cartões amarelos e chegou a brincar que sua esposa prometeu vender um carro de sua coleção a cada vez que ele fosse advertido durante uma partida como técnico do Palmeiras.

Abel Ferreira durante jogo do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras desde 2020, enquanto Zubeldía assumiu o São Paulo durante a última temporada. O argentino foi mais advertido que o português no último ano. Confira os números:

Zubeldía em 2024

45 jogos

17 cartões amarelos

2 cartões vermelhos

0,38 cartões amarelos por jogo.

Abel Ferreira em 2024

67 jogos

14 cartões amarelos

1 cartão vermelho

0,21 cartões amarelos por jogo

Próximo encontro

O primeiro Choque-Rei do ano será disputado pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrentará o São Paulo no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O clássico reúne os dois últimos campeões estaduais: o Verdão venceu as últimas três edições do torneio, enquanto o Tricolor levou o título em 2021 ao superar o rival.