A tão esperada estreia do meio-campista Oscar, pelo São Paulo, aconteceu. O jogador teve seus primeiros minutos em campo na noite desta quarta-feira (15), contra o Cruzeiro, no empate por 1 a 1, pela FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos, e mostrou que pode ser peça importante pelo lado esquerdo do gramado.

O novo camisa 8 tricolor ficou em campo por 47 minutos, entrando no segundo tempo do duelo contra os mineiros. Oscar movimentou-se bem durante todo o tempo, armou jogadas e atuou centralizado, caindo com frequência pela esquerda.

Disposto a mostrar serviço a Luis Zubeldía, o jogador mostrou que seu passe segue com boa qualidade e, por vezes, aproximou-se de William Gomes e Enzo Díaz pelo setor. A vontade de Oscar era tanta que foi advertido com cartão amarelo após carrinho em Walace.

- Estou feliz por estrear, deu para fazer algumas jogadas, criar algumas jogadas. É só o começo, primeiro amistoso da temporada. Também conhecendo mais nossos próprios jogadores. Estou feliz pela minha estreia. Foi um "mix" do que vínhamos treinando durante a semana. Fisicamente estamos bem, mas o Cruzeiro fica bastante com a bola. Mas reagimos bem, saímos perdendo, criamos bastante jogada. Para início de temporada, foi excelente - avaliou Oscar.