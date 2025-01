Zubeldía equilibra elenco e São Paulo terá peças importantes na estreia do Paulistão

Após adiar a primeira rodada do Paulistão pela pré-temporada nos EUA, o São Paulo entra em campo na próxima segunda-feira (20) contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do estadual. O Tricolor terá no elenco dez nomes que estiveram na Flórida para os primeiros trabalhos do ano. O técnico Luis Zubeldía prezou por uma divisão equilibrada do elenco.

A lista dos nomes que retornam ao Brasil de forma antecipada incluem nomes que são considerados titulares, jogadores que buscam mais minutagem com o Tricolor e jovens atletas no setor ofensivo. A expectativa é que eles se juntem a outros nomes categorias de base para completar o elenco. A equipe será comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas.

Arboleda foi um dos nomes que retornou com o São Paulo para o Brasil antes do fim da pré-temporada. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Veja lista dos jogadores do São Paulo que voltam ao Brasil

Rafael (goleiro) Arboleda (zagueiro) Sabino (zagueiro) Ferraresi (zagueiro) Moreira (lateral) Bobadilla (volante) Santiago Longo (volante) Rodriguinho (meia) Henrique Carmo (atacante) William Gomes (atacante)

A lista tem nomes que tem como trunfo o fato de serem polivalentes. Sabino e Ferraresi, por exemplo, atuaram como laterais no amistoso contra o Cruzeiro, mesmo que sejam zagueiros de origem. Bobadilla e Santi Longo têm uma forte concorrência no setor e terão a oportunidade de atuar no estadual. Rodriguinho, Henrique Carmo e William Gomes formam o trio de jogadores da base de Cotia que pode ganhar mais minutos em 2025.

O restante do grupo segue trabalhando em Orlando, na Flórida, e terá um treino aberto nesta sexta-feira para aproximar o elenco dos tricolores que moram ou viajaram até o país. No sábado (18), a equipe fará o último treino antes do confronto contra o Flamengo, que será às 17h (de Brasília) no domingo, e marca o fim da pré-temporada tricolor nos EUA.

A equipe retorna ao Brasil na mesma segunda e pode fazer sua estreia oficial no dia 23, uma quarta-feira, no duelo contra o Guarani, no MorumBis, às 19h30.