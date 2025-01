Oscar vê boa estreia pelo São Paulo e diz o que espera do elenco para temporada

Depois de ser apresentado na tarde de terça-feira (14), o meia Oscar já pode falar como jogador do São Paulo e que já teve suas primeiras minutagens em campo. Para o novo camisa 8 tricolor, a partida no Inter&Co Stadium foi e equilibrada e o Tricolor poderia ter saído com uma virada e a vitória no placar.

- Sofrer um gol menos de um minuto não é difícil, mas depois o time, depois dos 20 ou 30 minutos, começou a reagir um pouco melhor. No finalzinho o Luciano conseguiu empatar, e no segundo tempo acho que o nosso time criou muito mais que o Cruzeiro, teve várias chances para fazer o segundo gol. Mas os jogadores estão se conhecendo ainda, e foi muito bom o jogo de hoje - disse o meia.

Oscar fez seu primeiro jogo pelo São Paulo na FC Series. (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Após atuar mais centralizado, em alguns momentos armando as jogadas ao buscar a bola com os volantes e outra para tentar servir seus companheiros. Sem dar detalhes, Oscar afirmou que o jogo de hoje, pela presença de tantos atletas, foi uma mistura de formações apresentadas por Luis Zubeldía ao longo da semana.

- Acho que foi um mix do que a gente vai treinando durante a semana também. Fisicamente o nosso time tá bem, mas jogar contra o time do Cruzeiro exige, já que é um time que fica bastante com a bola. Mas o nosso time hoje reagiu muito bem, saiu perdendo bem no começo. E daí criou bastante jogada pra ter virado no segundo tempo, então para início de temporada foi excelente - completou.

E mesmo que o jogo tenha sido nos EUA, Oscar já começou a sentir o gostinho do Brasileirão mais de perto. Seja pela intensidade do jogo, que teve momentos bons para os dois times e rolaram até empurrões, encaradas e cartões amarelos. O meia valorizou a presença do torcedor são-paulino no estádio. Na sexta-feira (17), o encontro entre torcida e atletas será maior no treino aberto que o Tricolor está organizando. A sessão de treinamento será por volta das 20h30 (de Brasília).

- Apesar do friozinho, muitos brasileiros aqui. A torcida do São Paulo veio em peso hoje também, então foi gostoso sentir esse calor da torcida, sentir o calor do jogo de futebol brasileiro novamente, então espero me adaptar o mais rápido possível - finalizou.