Longa de Daiane dos Santos terá participação de vencedora do Oscar

A trajetória de Daiane dos Santos vai ganhar as telonas. Com coprodução internacional, o longa de ficção “A Menina que Voa” contará com a participação da atriz norte-americana vencedora do Emmy de melhor atriz dramática em 2023.

Dona da produtora “Ashé Ventures”, ela se une ao produtor brasileiro Maurício Mota e à Maria Farinha Filmes no projeto.

O roteiro, assinado por Janaina Tokitaka e Flávia Vieira, vai retratar a vida de Daiane entre os anos 1990 e 2000, desde a infância até o auge da carreira. Segundo a coluna “Play”, do “O Globo” filme abordará também os bastidores da ginástica olímpica e o caminho de superação da atleta frente ao racismo e às pressões do esporte.

Viola Davis, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante de 2017 (Foto: Emma McIntyre / AFP)

Carreira de Daiane dos Santos

Daiane dos Santos conquistou o primeiro ouro da ginástica brasileira em mundiais (Foto: Acervo Lance!)

Daiane fez história ao se tornar a primeira brasileira campeã mundial de ginástica artística, com o ouro em Anaheim, nos Estados Unidos, em 2003.

Reconhecida mundialmente por sua técnica e originalidade, foi a primeira ginasta a executar duas variações com dois mortais frontais com meia torção — os movimentos batizados como “Dos Santos I” e “Dos Santos II”. Até hoje, apenas Simone Biles igualou o feito de ter duas técnicas com seu nome no código da ginástica.