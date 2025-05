Promessa da natação argentina, Matías Botoni, de apenas 17 anos, sofreu grave acidente durante o aquecimento para prova do Campeonato Argentino de Natação. Após um choque com outro nadador, ele foi hospitalizado, passou por cirurgia e pode ficar paraplégico.

O acidente aconteceu no último sábado (10), durante o último dia de competição do Campeonato Argentino, disputado na piscina do Parque Olímpico, em Buenos Aires. Durante o aquecimento, Matías se chocou de cabeça com outro atleta ao pular na piscina e foi imediatamente hospitalizado, ainda consciente.

O choque causou fratura da vértebra cervical e o nadador passou por uma primeira cirurgia, que durou quase quatro horas no Hospital Italiano de Buenos Aires, na última segunda-feira (12). A recuperação de Mattías Botoni deve ser longa e ele ainda precisará passar por outros procedimentos médicos.

- O menino (com quem Matías se chocou) saiu cedo (para dar a largada) e bem no meio do caminho Mattías já estava no ar e ele bateu a cabeça, ou parte da coluna cervical, nas costas do menino. O menino obviamente levou um golpe, mas nada aconteceu com ele, graças a Deus. A cirurgia (de Matías) foi realizada esta manhã (segunda-feira), sei que eles trocaram a vértebra inteira, removeram a quebrada e colocaram a vértebra de titânio na operação, foi muito complicado. Agora temos que esperar o pós-operatório e ver que, como fizeram um trabalho na medula espinhal, para ver se ele não tem nada neurológico. Os médicos dizem que ele possivelmente não retornará a andar - declarou o treinador Gustavo Dandrea, em entrevista ao veículo argentino RTS Medios.

Vaquinha para cirurgia

A família de Matías Botoni fez uma vaquinha para cobrir as despesas médicas em consequência do acidente. Em comunicado publicado pelo Echesortu Fútbol Club de Rosario, que o jovem representava na competição, os pais do nadador agradeceram as contribuições e apoio recebido da população local.

- Queremos agradecer a todos pela quantia arrecadada e os gestos de carinho que recebemos de todos os cantos do mundo. Conseguimos cobrir o custo solicitado pelo Hospital Italiano e nosso filho Matías foi operado. Esperamos a evolução com muita fé na saúde e na força que ele tem para superar tanta dor - escreveram.

Matías Botoni integrava a pré-seleção de natação da Argentina e era um dos principais nomes cotados para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, em agosto deste ano.