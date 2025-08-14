Bicampeão brasileiro pelo Corinthians lança grupo de pagode

O atacante Jô anunciou a aposentadoria pela segunda vez, nesta quarta-feira (14), para seguir carreira no ramo musical. Revelado pelo Corinthians, o jogador acumula títulos importantes e passagem por grandes clubes do futebol mundial, como Manchester City e Everton, da Inglaterra.

continua após a publicidade

Em 2023, Jô anunciou a aposentadoria, mas voltou atrás e jogou pelo Amazonas em 26 jogos, com seis gols e uma assistência. O jogador já esteve envolvido em polêmicas, enquanto ainda jogava, por ser frequentemente flagrado em noitadas. Nesta semana, o jogador anunciou que fará parte de um grupo de pagode.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Depois do Timão, o atacante passou pelo CSKA, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning, da China, Nagoya Grampus, do Japão, e Ceará. Ele também disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.

continua após a publicidade

A lista de títulos na carreira é grande. Entre os principais estão as conquistas da Libertadores (2013) e Copa do Brasil (2014) pelo Atlético-MG, os brasileiros (2005 e 2017) e os paulistas (2003 e 2017) pelo Corinthians e a Copa das Confederações (2013) com a Seleção.

Histórico de prisão por pensão alimentícia

Jô tem um histórico de polêmicas por não pagar pensão alimentícia. A primeira prisão do atacante aconteceu em maio do ano passado, quando ainda atuava pelo Amazonas. Ele foi liberado após pagamento da quantia em aberto.

continua após a publicidade

Em dezembro de 2024, o ex-Seleção foi detido durante treino do Itabirito, seu último clube. Após prestar depoimento, ele foi conduzido ao Ceresp (Centro de Remanejamento de Presos), em Contagem, município em Minas Gerais. Após uma noite, o atleta foi liberado após pagamento das pendências.