Torcedores reagem a mosaico do Botafogo pela Libertadores: ‘De outro mundo’

O Botafogo vai vencendo a LDU, por 1 a 0, com o gol mais rápido desta edição da Libertadores, marcado pelo atacante Artur, aos 15 segundos da primeira etapa. No entanto, o que mais chamou a atenção dos torcedores foi o mosaico “vivo” organizado pela torcida Alvinegra, no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O mosaico ganhou grande destaque pelo movimento feito pelos torcedores, que quando erguiam os papéis, formavam um desenho com o escudo do clube no centro da imagem. Além disso, metade do rosto de uma caveira e metade do rosto de um cachorro, mascote do clube, fecharam a arte.

Logo após a entrada das equipes em campo, os torcedores usaram as redes sociais para enaltecer o mosaico Alvinegro. Confira.

Recém campeão da Libertadores, o Botafogo começou a trilhar seus caminhos na fase mata-mata da Libertadores, jogando no Nilton Santos, contra a LDU. A segunda partida acontece na próxima quinta-feira (21), às 19h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O vencedor do confronto irá enfrentar o vencedor de Atlético Nacional (COL) x São Paulo (BRA).

continua após a publicidade

Artur comemora gol no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Gol ‘relâmpago’ em Botafogo x LDU pela Libertadores viraliza

A jogada marcou a primeira investida do ataque do Glorioso na partida. Alex Telles disparou pela ponta esquerda e com liberdade acertou um belo cruzamento. Na área adversária estava o camisa 7, que entre os zagueiros do time equatoriano, conseguiu desviar a bola para o fundo do gol.

O lance levou os torcedores do Botafogo à loucura. Nas redes sociais, adeptos do clube não acreditaram na facilidade que a equipe de Davide Ancelotti conseguiu encontrar para marcar o primeiro gol.