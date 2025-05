Confederação de Skate anuncia Seleção Júnior de 2025

A Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) anunciou os nomes que integrarão a Seleção Brasileira Júnior em 2025. No total, 12 skatistas estão entre os convocados, sendo seis por modalidade — Park e Street — e três por categoria — Feminino e Masculino.

No Park, os seis nomes são estreantes na Seleção Júnior. Dentre eles, três participaram da seletiva classificatória para a Seleção Brasileira Principal, de 22 a 26 de abril, em Curitiba (PR): Clara Lua do Rosário, India Chabbert e Vicente Rigobello. Ainda irão integrar a Seleção Júnior de Park Marina Lima, Nicolas Falcão e Miguel Leal.

— Para a escolha da nova formação da Seleção Júnior de Park, foi considerado primeiramente o potencial técnico de cada skatista, também a capacidade de adquirir novos conhecimentos rapidamente, habilidade de trabalhar em equipe com responsabilidade, mantendo a ética e resiliência para enfrentar as dificuldades com maturidade emocional. Acredito que com esses requisitos, formaremos uma geração de campeões tanto nas pistas quanto na vida pessoal de cada um — destaca Allan Mesquita, consultor técnico da Seleção Brasileira Júnior de Park.

Seletivas de skate (Foto: Julio Detefon / CBSk)

No Street, que tem Fábio Castilho como consultor técnico, três skatistas já faziam parte da Seleção Júnior: Manuella Moretti (desde 2023), Matheus Mendes (desde 2022) e Vicente Abrahão de Oliveira (desde 2023). Manuella e Matheus, inclusive, participaram da Seletiva classificatória para a Seleção Brasileira Principal, de 1 a 5 de abril, no Rio de Janeiro (RJ).

A relação do Street ainda é composta por Bia Godoi, mais um nome que esteve na seletiva, Brenda Moura e Paulo Oliveira.

— Esse trabalho de base é fundamental para que a gente continue fomentando e formando talentos para os próximos anos. Já temos muitas referências que passaram pela Seleção Brasileira Júnior e hoje estão na Principal. Então, são 12 nomes que passam a contar com o suporte direto da comissão técnica da Seleção dentro desse processo de desenvolvimento — completa Eduardo Dias, presidente da CBSk.

Atletas convocados para o skate

Park

Feminino Clara Lua do Rosário - 14 anos India Chabbert - 13 anos Marina Lima - 13 anos Masculino Miguel Leal - 15 anos Nicolas Falcão - 16 anos Vicente Rigobello - 16 anos

Street