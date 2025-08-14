Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam, nesta quinta-feira (14), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Durante o primeiro tempo, a equipe argentina saiu na frente do placar. No lance, que originou o gol, o zagueiro Júnior Alonso foi alvo de críticas dos torcedores.

O gol do Godoy Cruz teve origem em uma saída de bola errada do Galo. Primeiramente, Guilherme Arana, pressionado na área, deu um chutão para frente. A ação do lateral foi respondida com um lançamento da defesa adversária, que encontrou Júnior Alonso.

O zagueiro do Atlético-MG estava livre para tomar a melhor decisão, mas optou por dar um cabeceio para frente, que foi interceptado por Santino Andino. O camisa 27 do time argentino dominou, fintou a defesa atleticana e acertou um chute que parou no ângulo do gol de Everson.

Nas redes sociais, torcedores do Galo questionaram a decisão de Júnior Alonso no lance. Além disso, a equipe do técnico Cuca também foi criticada de maneira geral devido ao desempenho no primeiro tempo.