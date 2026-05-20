Libertadores: IA crava vencedor de Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras receberá o Cerro Porteño, na Nubank Parque, às 21h30 (de Brasília) pela Libertadores. A partida é válida pela penúltima rodada da fase de grupos da competição, e o Verdão segue invicto no campeonato. Com uma vitória sobre a equipe paraguaia, os comandados de Abel Ferreira podem se garantir no mata-mata da competição.

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O Lance! pediu que o ChatGPT desse um palpite para a partida. Segundo a ferramenta de inteligência artificial, o Verdão irá vencer o time paraguaio, sem sustos. A tecnologia também previu que Paulinho anotará um dos gols do jogo.

Paulinho tem retornado aos poucos ao time do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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Reforço distante? Danilo é alvo do Manchester United

O Palmeiras ganhou um forte concorrente europeu na disputa para tentar repatriar o volante Danilo, atualmente no Botafogo. De acordo com a apuração da "ESPN", o Manchester United monitora de perto a situação do jogador e o definiu como o principal alvo no mercado para substituir o experiente Casemiro. Do lado alvinegro, a venda de seu principal craque é vista internamente como fundamental para aliviar a crise financeira que atinge os cofres do clube carioca.

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O corte de Danilo da partida contra o Corinthians, no último domingo (17), justificado oficialmente por "motivos pessoais", envolveu decisões estratégicas nos bastidores. O primeiro fator é a proximidade da convocação final para a Copa do Mundo. Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, o volante vinha de uma sequência intensa de quatro jogos como titular em um intervalo de apenas 12 dias. Uma lesão às vésperas do anúncio poderia arruinar o sonho de defender a Seleção Brasileira.

O segundo motivo diz respeito ao seu futuro no mercado da bola. Caso entrasse em campo no Estádio Nilton Santos, o jogador completaria a sua 12ª partida no Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento do torneio, essa marca o impediria de se transferir e atuar por qualquer outra equipe do futebol nacional ainda nesta temporada.