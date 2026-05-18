O Palmeiras possui acordo fechado com Alexander Barboza e irá formalizar a assinatura do contrato após os últimos compromissos do Botafogo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, segundo apurou a reportagem do Lance!.

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A decisão de utilizar ou não o zagueiro nessas partidas da competição continental ficará a cargo da atual comissão técnica do Botafogo, liderada por Franklin Carvalho. A formalização do acordo, por sua vez, acontecerá ao término desses compromissos. A decisão já está alinhada nos bastidores, ainda segundo fontes ouvidas pela reportagem.

— Agora que está quase tudo resolvido, posso falar sem esconder. Minha decisão de escolher o Palmeiras em vez de outros times será dita quando eu estiver lá. Eu escolhi entre três clubes, além do Botafogo. Palmeiras e outros dois. Obviamente que o projeto do Palmeiras é muito melhor — afirmou Barboza, durante entrevista, após vitória do Botafogo sobre o Corinthians.

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Para evitar concorrência interna e de clubes do exterior, o Palmeiras topou arcar com 4 milhões de dólares, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual, para garantir o reforço, que chega para disputar posição na equipe de Abel Ferreira, que tem o capitão Gustavo Gómez como principal referência no setor.

Atualmente, Abel Ferreira tem Gustavo Gómez e Murilo como titulares da defesa. Bruno Fuchs aparece como reserva imediato da dupla, enquanto Benedetti, lesionado, corre por fora na disputa por uma vaga no setor.

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Barboza chegou a 12 partidas disputadas no Brasileirão após vitória sobre o Corinthians no último fim de semana e não entrará em campo novamente pela competição com a camisa do Botafogo, justamente para poder atuar por uma nova equipe, o Palmeiras, ainda nesta temporada.

O zagueiro, inclusive, se despediu da torcida do Botafogo no domingo, em duelo que contou com a presença de diversos familiares do jogador. A equipe ainda enfrenta o Independiente Petrolero e o Caracas, ambos fora do Rio de Janeiro, para fechar a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Alexander Barboza, alvo do Palmeiras, em ação em vitória do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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