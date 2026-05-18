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Palmeiras x Cerro Porteño Palpite – Análise e odds (20/05)

Confira os palpites e informações de Palmeiras x Cerro Porteño pela Copa Libertadores

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 18/05/2026
15:41
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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. O Verdão lidera o Grupo F com oito pontos e pode carimbar a classificação antecipada para as oitavas de final com uma vitória diante de sua torcida. O Cerro aparece logo atrás, na segunda colocação com sete pontos, e precisa pontuar fora de casa para manter vivas as esperanças de avanço.

O cenário é de amplo favoritismo palmeirense, sustentado por números robustos. Abel Ferreira comanda o líder isolado do Brasileirão 2026 com 35 pontos em 16 rodadas, além de uma campanha invicta na Libertadores. O Cerro, por outro lado, vem de duas derrotas em três jogos e traz ao Brasil a pior fase da temporada sob o comando de Ariel Holan.

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Melhor palpite para Palmeiras x Cerro Porteño

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Análise da partida - DM lotado não freia o Verdão, que quer a vaga antecipada

O Palmeiras atravessa 2026 em alto nível. Líder do Brasileirão com dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 jogos, o time de Abel Ferreira tem o melhor ataque da Série A com 26 gols marcados. Na Libertadores, a campanha também é sólida: duas vitórias e dois empates, seis gols a favor e três contra, números que colocam o Verdão no topo do Grupo F.

O último jogo antes da Libertadores foi o empate por 1 x 1 com o Cruzeiro pelo Brasileirão, em Barueri, no dia 16 de maio. O resultado quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Série A, incluindo triunfos sobre o Botafogo (2 x 1), o São Paulo (1 x 0 fora de casa) e o Grêmio (2 x 1).

O grande problema para o Palmeiras nesta semana está no departamento médico. O Verdão acumula seis lesões no elenco, e perdeu duas peças no jogo contra o Cruzeiro.

O Cerro Porteño chegou à quinta rodada com sete pontos em quatro jogos: duas vitórias (1 x 0 sobre o Junior Barranquilla em casa e 1 x 0 no Junior fora, na quarta rodada), um empate (1 x 1 com o Palmeiras em Assunção) e uma derrota na estreia (1 x 0 para o Sporting Cristal em Lima). O desempenho ofensivo na Libertadores é modesto: apenas três gols marcados em quatro partidas.

O momento recente do time paraguaio inspira preocupação. Pelo Campeonato Paraguaio, o Cerro sofreu derrota por 2 x 1 para o Recoleta e goleada de 3 x 1 diante do Sportivo Trinidense nos últimos dez dias. No Apertura 2026, a equipe ocupa a terceira colocação com 35 pontos em 21 jogos (dez vitórias, cinco empates e seis derrotas).

Contra o Palmeiras no jogo de ida, o time de Holan conseguiu o empate em casa, mas sem demonstrar capacidade de impor seu jogo contra a organização defensiva do Verdão. O cenário é adverso para o Ciclón, que chega ao Allianz Parque sem protagonismo ofensivo e com o peso de ser historicamente dominado pelo rival brasileiro.

Outros palpites e odds para Palmeiras x Cerro Porteño

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Confrontos diretos entre Palmeiras e Cerro Porteño

O Palmeiras é o clube que o Cerro Porteño mais enfrentou na história da Copa Libertadores, e o retrospecto é devastador para os paraguaios. Em 16 confrontos, são dez vitórias palmeirenses, quatro empates e apenas duas derrotas. O saldo de gols é igualmente desproporcional neste recorte histórico.

No jogo de ida desta edição, em 29 de abril, na La Nueva Olla, as equipes empataram por 1 x 1. O resultado interrompeu uma sequência de cinco vitórias consecutivas do Palmeiras sobre o Cerro, período em que o Verdão marcou 13 gols e sofreu apenas dois. O empate foi o primeiro gol que o Cerro fez contra o Palmeiras desde abril de 2023, quando o confronto no Allianz Parque terminou em 2 x 1.

Um dado que pesa ainda mais a favor do Palmeiras: nas oito visitas do Verdão ao Paraguai para enfrentar o Cerro pela Libertadores, a equipe brasileira jamais foi derrotada, com cinco vitórias e três empates. Se o tabu vale para solo paraguaio, o cenário se repete em São Paulo, onde o Palmeiras também nunca perdeu para o Cerro Porteño.

Notícias de Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Palmeiras vive a pior fase de 2026. São seis jogadores no DM: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito, só volta após a Copa do Mundo), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo, previsão de dois a três meses), Felipe Anderson (lesão muscular na coxa esquerda), Ramón Sosa (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).

Paulinho, que ficou afastado por quase um ano após cirurgia na perna direita, já retornou aos gramados. O atacante entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, em 16 de maio, e participou dos treinos técnicos na reapresentação do elenco no domingo. Ele está disponível para ao menos compor o banco contra o Cerro Porteño.

A ausência de Sosa obriga Abel Ferreira a reorganizar o setor ofensivo. Maurício, que entrou bem contra o Cruzeiro, é o favorito para ocupar a vaga. Jhon Arias deve manter a posição pelo lado direito, e Allan segue como referência de velocidade pela esquerda.

Andreas Pereira, com nove assistências no Brasileirão 2026, comanda a criação ao lado de Marlon Freitas. Gustavo Gómez retoma a posição na zaga, e a lateral esquerda segue como ponto de atenção, com Arthur como principal opção para o setor.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: desfalques e dúvidas

Ariel Holan não possui desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o confronto em São Paulo. O elenco viajou completo ao Brasil, o que dá ao técnico argentino liberdade para escolher seu melhor time disponível. A dúvida principal é no gol: Gatito Fernández, ex-Botafogo e ídolo do Cerro, disputa posição com Alexis Martín, que foi titular nos últimos jogos do Campeonato Paraguaio.

Pablo Vegetti, maior contratação do Cerro para 2026, segue como referência no ataque. O argentino de 37 anos soma dois gols em 13 jogos na temporada e ainda não encontrou a regularidade esperada. É na bola aérea e no jogo de pivô que Vegetti oferece mais perigo, e será a principal arma do Cerro contra a defesa palmeirense.

No meio-campo, Jorge Morel e César Bobadilla terão papel fundamental na marcação para tentar conter as infiltrações de Andreas Pereira e os movimentos de Arias. Iturbe, pela velocidade nas transições, e Klimowicz, pelos espaços interiores, são opções para compor o setor ofensivo ao lado de Torres.

O time paraguaio tende a se fechar e explorar contra-ataques, sabendo que enfrentará o Palmeiras em um de seus momentos mais agressivos. A organização defensiva será testada ao extremo no Allianz Parque.

Provável escalação do Cerro Porteño (4-3-3): Gatito Fernández; Domínguez, Velásquez, Pérez e Chaparro; Bobadilla, Morel e Piris da Motta; Iturbe, Vegetti e Torres. Técnico: Ariel Holan.

Destaques individuais de Palmeiras x Cerro Porteño

Jogador destaque · Palmeiras
Flaco López
Centroavante · Argentino · 25 anos
13
Gols na temporada 2026 em 31 jogos
2
Gols na Libertadores 2026
Artilheiro
Maior goleador do Palmeiras na temporada
0,42
Média de gols por jogo em 2026
Jogador destaque · Cerro Porteño
Pablo Vegetti
Centroavante · Argentino · 37 anos
2
Gols em 13 jogos na temporada
Ex-Vasco
Conhece o futebol brasileiro e a pressão continental
Referência
Único centroavante de ofício do elenco cerrenho
Pivô
Jogo aéreo e bolas longas como principal arma

Os técnicos – Experiência continental versus reconstrução em Assunção

Abel Ferreira

Abel Ferreira está no Palmeiras desde novembro de 2020 e acumula 250 vitórias em 424 jogos, marca sem precedentes na história do clube. O português conquistou duas Libertadores consecutivas (2020 e 2021), três Brasileirões e duas Copas do Brasil, além de ter levado o Verdão à final de 2025, quando a equipe perdeu para o Flamengo por 1 x 0 em Lima. O aproveitamento de pontos do Palmeiras em 2026 é o melhor do clube neste século, com 79,76%.

Ariel Holan

Ariel Holan, argentino de 58 anos, chegou ao Cerro Porteño para a temporada 2026 com o peso de ter sido campeão da Copa Sul-Americana de 2017 pelo Independiente. Sua passagem pelo Santos, no entanto, foi irregular, e no Ciclón o desafio é semelhante: extrair consistência de um elenco que mistura jogadores experientes do futebol brasileiro, como Vegetti e Gatito Fernández, com jovens do futebol paraguaio. A oscilação recente no Apertura, com derrotas para Recoleta e Sportivo Trinidense, coloca pressão sobre Holan antes do compromisso em São Paulo.

Análise tática de Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras de Abel Ferreira deve se apresentar em seu 4-2-3-1 habitual, com Andreas Pereira e Marlon Freitas protegendo a defesa e alimentando as transições. Sem Sosa e Felipe Anderson, a responsabilidade ofensiva recai sobre Arias pela direita, Allan pela esquerda e Maurício como meia central. A tendência é de posse de bola alta e pressão constante sobre a saída do Cerro.

O Cerro Porteño de Holan deve se organizar em um 4-3-3 mais compacto, com bloco médio-baixo e linhas próximas para reduzir os espaços entre defesa e meio. A ideia é absorver a pressão palmeirense e apostar em transições verticais rápidas, usando Iturbe pela velocidade e bolas longas para Vegetti. Morel e Bobadilla serão peças de contenção essenciais para travar as infiltrações de Andreas Pereira e os cortes diagonais de Arias.

A principal vulnerabilidade do Cerro está nos flancos, especialmente na lateral esquerda de Chaparro, que pode ser exposta pelas combinações entre Arias e Giay. Do outro lado, Arthur é o ponto mais frágil do Palmeiras, e Iturbe com apoio de Domínguez podem tentar criar superioridade por ali.

A disparidade de qualidade técnica no terço final é evidente. O Palmeiras gera significativamente mais chances de gol por jogo, e em uma partida onde a equipe paraguaia precisará defender a maior parte do tempo, a tendência é de desgaste progressivo da defesa visitante.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Cerro Porteño

🎯 Palpite do Lance!
Palmeiras 2 x 0 Cerro Porteño
O Palmeiras deve impor seu domínio no Allianz Parque e transformar o volume ofensivo em gols contra um Cerro Porteño que marcou apenas três vezes em quatro jogos na Libertadores 2026. As seis lesões no elenco alviverde não devem ser suficientes para frear a máquina de Abel Ferreira diante de sua torcida.
  • O Palmeiras venceu dez dos 16 confrontos contra o Cerro Porteño na história, com apenas duas derrotas
  • O Cerro marcou somente três gols em quatro jogos na Libertadores 2026, média inferior a um gol por partida
  • O Verdão está invicto nesta edição da Libertadores e soma oito pontos em quatro rodadas
  • O Palmeiras lidera o Brasileirão com 22 pontos em nove jogos e tem o melhor ataque da Série A

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