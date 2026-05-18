Palmeiras x Cerro Porteño Palpite – Análise e odds (20/05)

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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. O Verdão lidera o Grupo F com oito pontos e pode carimbar a classificação antecipada para as oitavas de final com uma vitória diante de sua torcida. O Cerro aparece logo atrás, na segunda colocação com sete pontos, e precisa pontuar fora de casa para manter vivas as esperanças de avanço.

O cenário é de amplo favoritismo palmeirense, sustentado por números robustos. Abel Ferreira comanda o líder isolado do Brasileirão 2026 com 35 pontos em 16 rodadas, além de uma campanha invicta na Libertadores. O Cerro, por outro lado, vem de duas derrotas em três jogos e traz ao Brasil a pior fase da temporada sob o comando de Ariel Holan.

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Análise da partida - DM lotado não freia o Verdão, que quer a vaga antecipada

O Palmeiras atravessa 2026 em alto nível. Líder do Brasileirão com dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 jogos, o time de Abel Ferreira tem o melhor ataque da Série A com 26 gols marcados. Na Libertadores, a campanha também é sólida: duas vitórias e dois empates, seis gols a favor e três contra, números que colocam o Verdão no topo do Grupo F.

O último jogo antes da Libertadores foi o empate por 1 x 1 com o Cruzeiro pelo Brasileirão, em Barueri, no dia 16 de maio. O resultado quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Série A, incluindo triunfos sobre o Botafogo (2 x 1), o São Paulo (1 x 0 fora de casa) e o Grêmio (2 x 1).

O grande problema para o Palmeiras nesta semana está no departamento médico. O Verdão acumula seis lesões no elenco, e perdeu duas peças no jogo contra o Cruzeiro.

O Cerro Porteño chegou à quinta rodada com sete pontos em quatro jogos: duas vitórias (1 x 0 sobre o Junior Barranquilla em casa e 1 x 0 no Junior fora, na quarta rodada), um empate (1 x 1 com o Palmeiras em Assunção) e uma derrota na estreia (1 x 0 para o Sporting Cristal em Lima). O desempenho ofensivo na Libertadores é modesto: apenas três gols marcados em quatro partidas.

O momento recente do time paraguaio inspira preocupação. Pelo Campeonato Paraguaio, o Cerro sofreu derrota por 2 x 1 para o Recoleta e goleada de 3 x 1 diante do Sportivo Trinidense nos últimos dez dias. No Apertura 2026, a equipe ocupa a terceira colocação com 35 pontos em 21 jogos (dez vitórias, cinco empates e seis derrotas).

Contra o Palmeiras no jogo de ida, o time de Holan conseguiu o empate em casa, mas sem demonstrar capacidade de impor seu jogo contra a organização defensiva do Verdão. O cenário é adverso para o Ciclón, que chega ao Allianz Parque sem protagonismo ofensivo e com o peso de ser historicamente dominado pelo rival brasileiro.

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Confrontos diretos entre Palmeiras e Cerro Porteño

O Palmeiras é o clube que o Cerro Porteño mais enfrentou na história da Copa Libertadores, e o retrospecto é devastador para os paraguaios. Em 16 confrontos, são dez vitórias palmeirenses, quatro empates e apenas duas derrotas. O saldo de gols é igualmente desproporcional neste recorte histórico.

No jogo de ida desta edição, em 29 de abril, na La Nueva Olla, as equipes empataram por 1 x 1. O resultado interrompeu uma sequência de cinco vitórias consecutivas do Palmeiras sobre o Cerro, período em que o Verdão marcou 13 gols e sofreu apenas dois. O empate foi o primeiro gol que o Cerro fez contra o Palmeiras desde abril de 2023, quando o confronto no Allianz Parque terminou em 2 x 1.

Um dado que pesa ainda mais a favor do Palmeiras: nas oito visitas do Verdão ao Paraguai para enfrentar o Cerro pela Libertadores, a equipe brasileira jamais foi derrotada, com cinco vitórias e três empates. Se o tabu vale para solo paraguaio, o cenário se repete em São Paulo, onde o Palmeiras também nunca perdeu para o Cerro Porteño.

Notícias de Palmeiras e Cerro Porteño

Palmeiras: desfalques e dúvidas

O departamento médico do Palmeiras vive a pior fase de 2026. São seis jogadores no DM: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito, só volta após a Copa do Mundo), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo, previsão de dois a três meses), Felipe Anderson (lesão muscular na coxa esquerda), Ramón Sosa (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita) e Benedetti (entorse no tornozelo direito).

Paulinho, que ficou afastado por quase um ano após cirurgia na perna direita, já retornou aos gramados. O atacante entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro, em 16 de maio, e participou dos treinos técnicos na reapresentação do elenco no domingo. Ele está disponível para ao menos compor o banco contra o Cerro Porteño.

A ausência de Sosa obriga Abel Ferreira a reorganizar o setor ofensivo. Maurício, que entrou bem contra o Cruzeiro, é o favorito para ocupar a vaga. Jhon Arias deve manter a posição pelo lado direito, e Allan segue como referência de velocidade pela esquerda.

Andreas Pereira, com nove assistências no Brasileirão 2026, comanda a criação ao lado de Marlon Freitas. Gustavo Gómez retoma a posição na zaga, e a lateral esquerda segue como ponto de atenção, com Arthur como principal opção para o setor.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas e Andreas Pereira; Jhon Arias, Maurício e Allan; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cerro Porteño: desfalques e dúvidas

Ariel Holan não possui desfalques confirmados por lesão ou suspensão para o confronto em São Paulo. O elenco viajou completo ao Brasil, o que dá ao técnico argentino liberdade para escolher seu melhor time disponível. A dúvida principal é no gol: Gatito Fernández, ex-Botafogo e ídolo do Cerro, disputa posição com Alexis Martín, que foi titular nos últimos jogos do Campeonato Paraguaio.

Pablo Vegetti, maior contratação do Cerro para 2026, segue como referência no ataque. O argentino de 37 anos soma dois gols em 13 jogos na temporada e ainda não encontrou a regularidade esperada. É na bola aérea e no jogo de pivô que Vegetti oferece mais perigo, e será a principal arma do Cerro contra a defesa palmeirense.

No meio-campo, Jorge Morel e César Bobadilla terão papel fundamental na marcação para tentar conter as infiltrações de Andreas Pereira e os movimentos de Arias. Iturbe, pela velocidade nas transições, e Klimowicz, pelos espaços interiores, são opções para compor o setor ofensivo ao lado de Torres.

O time paraguaio tende a se fechar e explorar contra-ataques, sabendo que enfrentará o Palmeiras em um de seus momentos mais agressivos. A organização defensiva será testada ao extremo no Allianz Parque.

Provável escalação do Cerro Porteño (4-3-3): Gatito Fernández; Domínguez, Velásquez, Pérez e Chaparro; Bobadilla, Morel e Piris da Motta; Iturbe, Vegetti e Torres. Técnico: Ariel Holan.

Destaques individuais de Palmeiras x Cerro Porteño

Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 13 Gols na temporada 2026 em 31 jogos 2 Gols na Libertadores 2026 Artilheiro Maior goleador do Palmeiras na temporada 0,42 Média de gols por jogo em 2026 Jogador destaque · Cerro Porteño Pablo Vegetti 2 Gols em 13 jogos na temporada Ex-Vasco Conhece o futebol brasileiro e a pressão continental Referência Único centroavante de ofício do elenco cerrenho Pivô Jogo aéreo e bolas longas como principal arma

Os técnicos – Experiência continental versus reconstrução em Assunção

Abel Ferreira

Abel Ferreira está no Palmeiras desde novembro de 2020 e acumula 250 vitórias em 424 jogos, marca sem precedentes na história do clube. O português conquistou duas Libertadores consecutivas (2020 e 2021), três Brasileirões e duas Copas do Brasil, além de ter levado o Verdão à final de 2025, quando a equipe perdeu para o Flamengo por 1 x 0 em Lima. O aproveitamento de pontos do Palmeiras em 2026 é o melhor do clube neste século, com 79,76%.

Ariel Holan

Ariel Holan, argentino de 58 anos, chegou ao Cerro Porteño para a temporada 2026 com o peso de ter sido campeão da Copa Sul-Americana de 2017 pelo Independiente. Sua passagem pelo Santos, no entanto, foi irregular, e no Ciclón o desafio é semelhante: extrair consistência de um elenco que mistura jogadores experientes do futebol brasileiro, como Vegetti e Gatito Fernández, com jovens do futebol paraguaio. A oscilação recente no Apertura, com derrotas para Recoleta e Sportivo Trinidense, coloca pressão sobre Holan antes do compromisso em São Paulo.

Análise tática de Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras de Abel Ferreira deve se apresentar em seu 4-2-3-1 habitual, com Andreas Pereira e Marlon Freitas protegendo a defesa e alimentando as transições. Sem Sosa e Felipe Anderson, a responsabilidade ofensiva recai sobre Arias pela direita, Allan pela esquerda e Maurício como meia central. A tendência é de posse de bola alta e pressão constante sobre a saída do Cerro.

O Cerro Porteño de Holan deve se organizar em um 4-3-3 mais compacto, com bloco médio-baixo e linhas próximas para reduzir os espaços entre defesa e meio. A ideia é absorver a pressão palmeirense e apostar em transições verticais rápidas, usando Iturbe pela velocidade e bolas longas para Vegetti. Morel e Bobadilla serão peças de contenção essenciais para travar as infiltrações de Andreas Pereira e os cortes diagonais de Arias.

A principal vulnerabilidade do Cerro está nos flancos, especialmente na lateral esquerda de Chaparro, que pode ser exposta pelas combinações entre Arias e Giay. Do outro lado, Arthur é o ponto mais frágil do Palmeiras, e Iturbe com apoio de Domínguez podem tentar criar superioridade por ali.

A disparidade de qualidade técnica no terço final é evidente. O Palmeiras gera significativamente mais chances de gol por jogo, e em uma partida onde a equipe paraguaia precisará defender a maior parte do tempo, a tendência é de desgaste progressivo da defesa visitante.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Cerro Porteño