Léo Pereira completa um ano de namoro com Karoline e revela surpresa

Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, completou um ano de namoro com a influenciadora Karoline Lima na última quarta-feira (5). Para comemorar a data especial, os dois sediaram uma festa na casa do casal. Contudo, a surpresa especial do atleta foi revelada apenas na manhã do dia seguinte.

continua após a publicidade

➡️ Arrascaeta alcança feitos especiais com a camisa do Flamengo; confira

➡️ Filipe Luís enaltece Danilo, titular na vitória do Flamengo: ‘Eleva muito o nível’

O camisa 4 contou para a amada que irá usar uma caneleira customizada nos próximos jogos do Flamengo. O artefato foi decorado com fotos de Léo Pereira e Karoline Lima, acumuladas no último ano de namoro. Além disso, os filhos dos dois também receberam um lugar especial na homenagem.

Karoline é mãe de Cecília, 2 anos, fruto do antigo relacionamento com o também jogador Éder Militão, atualmente no Real Madrid. Por outro lado, Léo Pereira é pai de Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3. A influenciadora ficou contente com a iniciativa do atleta e registrou a revelação nas redes sociais.

continua após a publicidade

Léo Pereira revelou surpresa para Karoline Lima em aniversário de 1 ano de namoro (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Relacionamento de Léo Pereira com Karoline Lima

Os rumores da união do casal começara a surgir em dezembro de 2023. Desde o início do relacionamento, a influenciadora foi abraçada pela torcida do Flamengo, que a elegeu como um das musas do clube. Não atoa, o zagueiro recebeu um apelido carinho de parte dos torcedores: "Karolino", em homenagem a amada.