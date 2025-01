Flamengo: Léo Pereira é liberado da pré-temporada e retorna ao Brasil

O zagueiro Léo Pereira foi liberado nesta sexta-feira (17) da pré-temporada que o Flamengo realiza nos Estados Unidos. O defensor rubro-negro foi autorizado a retornar ao Brasil para “tratar de um problema pessoal”, informou a assessoria do clube no início da tarde. Léo Pereira retorna ao País ainda nesta sexta.

Com isso, Léo Pereira é baixa confirmada para o primeiro jogo do Flamengo no ano com a equipe principal. No domingo, a partir das 17h (de Brasília), o time encara o São Paulo pelo FC Series, a antiga Florida Cup.

O zagueiro já era dúvida para a partida porque fora liberado do treino com bola na quinta-feira, por excesso de carga no treino. Assim, ele ficou apenas na academia.

O jogo com o São Paulo será o único amistoso do Flamengo neste período de pré-temporada nos Estados Unidos. O jogo será disputado no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida. O São Paulo, por sua vez, já fez um jogo pelo FC Series, empatando na quarta-feira (15) por 1 a 1 com o Cruzeiro.

Flamengo ganha ‘reforços’ nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, o time principal do Flamengo recebeu três novos jogadores nos Estados Unidos. Todos eles, porém, já defendem o clube.

O zagueiro Pedro Fachinetti e o meia Lucas Vieira estavam com o time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior — o Flamengo foi eliminado da Copinha na segunda-feira (13), ao perder para o Bragantino. Outro jogador que se apresentou em solo americano para treinar com o grupo principal foi o zagueiro Cleiton, que foi titular nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

