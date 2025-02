Filipe Luís enaltece Danilo, titular na vitória do Flamengo: ‘Eleva muito o nível’

O Flamengo de Filipe Luís segue agradando o torcedor rubro-negro. Nesta quarta-feira (5), a equipe venceu a Portuguesa por 5 a 0 em Uberlância, em Minas gerais, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O confronto contou com a participação de Danilo, titular na equipe da Gávea. Após a partida, o treinador elogiou o defensor.

continua após a publicidade

- Ele estava treinando em separado na Juventus, mas até dezembro estava jogando como titular e tinha condições. É importante que ele volte a ter minutos, que ele se reencontre e que entenda o que eu quero sobre a linha defensiva, o que eu penso para o zagueiro, todos os conceitos. Que ele vá conhecendo cada vez mais e possa ir se ambientando e se adaptando à equipe. Um jogador que eleva muito o nível - disse Filipe.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Elogios para Juninho

A vitória rubro-negra contou com gol de Juninho, o primeiro pelo Flamengo. Filipe Luís aproveitou para ressaltar a importância deste momento para o jogador.

continua após a publicidade

- Atacante vive de gol. É importante que ele (Juninho) faça gol. Por mais que lute pelo time, é importante ser egoísta e fazer gols. Ele está cada vez melhor. Que ele se sinta parte, que a Nação abrace ele, porque é um jogador que vai dar muito para o Flamengo. Estou muito feliz de ter ele aqui com a gente - afirmou.

Como foi o jogo

O primeiro tempo contou com ações ofensivas de ambas as equipes. A primeira chegada de perigo do Flamengo foi aos 16 minutos com Juninho, que de cabeça quase estreou o marcador, mas o goleiro Douglas Borges não deixou. Mas, aos 36', após chute forte de Arrascaeta, o atacante aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo da rede. Na comemoração, os rubro-negros homenagearam Varela, que perdeu a mãe na terça-feira e foi liberado pelo clube carioca.

continua após a publicidade

A Portuguesa-RJ teve a sua melhor oportunidade aos 31'. Em bobeada da zaga adversária, Romarinho ficou livre para chutar, mas parou em Matheus Cunha.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Flamengo voltou a todo vapor do intervalo. Aos 11 minutos Luiz Araújo aproveitou rebote do goleiro e estufou a rede. No lance seguinte, o árbitro marcou pênalti de Elicley em Daniel Sales. Com a camisa 10, Arrascaeta foi para a bola e, de cavadinha, ampliou. O uruguaio não parou o seu show por aí! Na jogada do quarto gol, ele enganou a defesa da Zebra e deu uma bela assistênncia para Matheus Gonçalves, que não desperdiçou. Wallace Yan marcou o quinto.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real