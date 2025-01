Autorizado pelo Flamengo a retornar ao Brasil para “tratar de um problema pessoal”, Léo Pereira retornou imediatamente ao Brasil após receber a notícia do falecimento de um familiar. Segundo sua namorada, Karoline Lima, o falecido era uma pessoa muito querida de Léo e a perda causou um grande abalo emocional no jogador.

continua após a publicidade

O zagueiro desfalcou o Flamengo durante a pré-temporada que o clube realiza nos Estados Unidos.

"Estamos em Curitiba. Como vocês já devem saber, o Léo perdeu uma pessoa muito querida da família. Ele está bem, na medida do possível. Obrigada a todos pelas mensagens", escreveu Karoline Lima em seu Instagram.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como o Flamengo supriu a ausência de Léo Pereira

Para a partida contra o São Paulo, pelo torneio amistoso internacional FC Series, o jovem zagueiro João Victor Carbone assumiu o lugar do veterano, já que Fabrício Bruno foi vendido ao Cruzeiro e David Luiz não renovou seu contrato, os nomes mais experientes da equipe.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo detona atuação de jogador: ‘Se desvaloriza a cada dia’

Nota oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira, presente na pré-temporada do clube nos Estados Unidos, foi liberado da delegação para tratar de um problema pessoal no Brasil. O zagueiro retorna ao país já nesta sexta-feira.