O Flamengo venceu a Portuguesa-RJ por 5 a 0 na noite de quarta-feira (5), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O atropelo rubro-negro contou com um gol e uma assistência de Arrascaeta. O uruguaio, aliás, atingiu marcas importantes com a camisa rubro-negra nessa partida.

Titular em Uberlândia, em Minas Gerais, o meia marcou o seu primeiro gol com a camisa 10 do Flamengo. O tento, aliás, foi de pênalti. Na cobrança, o jogador bateu de cavadinha no meio do gol, sem chances para o goleiro, que já tinha saído para o seu lado esquerdo.

Arrascaeta comemorando gol contra a Portuguesa-RJ (Foto: Divulgação/Flamengo)

Marca impressionante

Além do gol, Arrascaeta deu assistência para Matheus Gonçalves, o quarto gol do Flamengo. Na jogada, o uruguaio ameaçou dar um bicicleta e deu um toque de leve para o companheiro, que chutou na saída do goleiro. O lance foi muito elogiado pelos torcedores nas redes sociais.

Essa foi a 90ª assistência de Arrascaeta com a camisa rubro-negra. O perfil oficial do clube carioca enalteceu o feito.

Em votação na página do Rubro-Negro, torcedores elegeram o meia como o "craque da torcida".

