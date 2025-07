Reação de jogadores do Chelsea com Trump chama atenção: ‘Não gostou’

Uma cena repercutiu durante a entrega do troféu aos jogadores do Chelsea, após a conquista do Mundial de Clubes. Antes de erguer a taça, o lateral Reece James se mostrou surpreso com a presença de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O meia Cole Palmer também não entendeu a situação.

No vídeo, Reece James hesita ao levantar o troféu, olha para o presidente dos Estados Unidos e fala algo. Atrás do lateral, Palmer também faz cara de surpresa em direção a Trump e questiona algo antes da taça ser erguida. A reação dos atletas do Chelsea teve grande repercussão nas redes sociais.

Trump elege Pelé como melhor da história

Em entrevista à Dazn na final do mundial, Trump declarou que Pelé é, para ele, o maior jogador de futebol de todos os tempos.

- Há muitos anos, quando eu era pequeno, eles trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar. E ele atuou por um time chamado Cosmos. E Steve Ross, um amigo meu, da Warner Communications, foi a inspiração por trás disso. O local estava lotado. Era uma versão anterior deste estádio, mas bem aqui em Meadowlands. E era o Pelé. Não quero revelar quantos anos tenho, mas foi há muito tempo. Eu era jovem e vim ver o Pelé, e ele era fantástico. Então, eu diria que iria ser à moda antiga. Eu diria que Pelé foi tão bom - disse o presidente dos Estados Unidos.

