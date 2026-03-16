Jornalista detona chances de Neymar na Seleção Brasileira: 'Desrespeito'

O técnico Carlo Ancelotti irá apresentar, nesta segunda-feira (16), a lista de 26 jogadores convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Uma das grandes questões é a possibilidade da presença do atacante Neymar. Diante da dúvida, o jornalista José Trajano detonou as chances do camisa 10 do Peixe.

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Durante o programa "Posse de Bola", o comentarista disparou contra a convocação de Neymar. Sem poupar críticas, José Trajano chegou a afirmar que seria uma falta de respeito a presença do atacante na lista da Seleção Brasileira no atual momento.

— Aconteceu uma expectativa enorme sobre a atuação do Neymar para esta partida. Como se ela fosse a salvação para ele ser convocado para a Seleção Brasileira. Não jogou contra o Mirassol, ficou um tempo treinando, se recuperando, mas contra o Timão, na Vila Belmiro, ele ia arrebentar. Mas foi um fiasco — iniciou o jornalista, antes de completar.

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— O retrato desse jogo, tão esperado, que seria o grande momento do Neymar para dar uma resposta, foi um fiasco. E será muito triste, vergonhoso, um fracasso, um desrespeito com o futebol brasileiro, se ele aparecer na lista do Carlo Ancelotti — concluiu.

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Convocação da Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti faz nesta segunda-feira (16) a última convocação da Seleção Brasileira antes de definir o grupo que irá disputar a Copa do Mundo. Os 26 jogadores serão chamados para os jogos com a França, dia 26, em Boston, e Croácia, cinco dias depois, em Orlando.

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Historicamente, o Brasil leva vantagem nos confrontos com as duas seleções — são 7 vitórias contra 5 da França, além de 4 empates, e 3 vitórias contra nenhuma da Croácia, além de 2 empates —, mas as lembranças mais vivas do torcedor não são das mais agradáveis.

França e Croácia foram responsáveis por tirar o Brasil de duas Copas do Mundo nos últimos 20 anos. Os algozes mais recentes foram os croatas, que há menos de quatro anos eliminaram a Seleção Brasileira nas quartas de final.

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