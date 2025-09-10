Jornalistas analisam gol anulado em Corinthians x Athletico: ‘Aí que tá o erro’
Lance aconteceu no decorrer da primeira etapa
- Matéria
- Mais Notícias
Jogando sob seus domínios, o Corinthians vai confirmando o favoritismo contra o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo, o Timão vai emplacando uma vitória por 2 a 0, com gols do argentino Rodrigo Garro e do atacante Gui Negão. No entanto, um lance polêmico envolvendo a arbitragem incomodou os jornalistas.
Comentarista ironiza arbitragem em Corinthians x Athletico: ‘Torneio manchado’
Fora de Campo
Web se revolta com a decisão da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR: ‘Já era’
Fora de Campo
Estado do gramado em Corinthians x Athletico-PR viraliza: ‘O que a NFL fez?’
Fora de Campo
➡️Web se revolta com a decisão da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR: ‘Já era’
No decorrer da primeira etapa, o atacante Viveros, da equipe paranaense, recuperou a bola na intermediária, avançou em velocidade e abriu o placar para os visitantes na Neo Química Arena. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro David Lacerda voltou atrás e anulou o gol, alegando falta no início da jogada.
A revolta dos jornalistas surgiu a partir da não marcação da falta no momento da jogada. Para Bianca Molina, da TNT Sports, o principal erro do juiz foi consultar o VAR para anular o lance que aconteceu na sua frente. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Timão vai avançando às semifinais da Copa do Brasil. A equipe aguarda o vencedor do clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que acontece nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como foi Corinthians x Athletico-PR?
O Corinthians iniciou a partida com a vantagem do empate e, ao lado de sua torcida, controlou o ritmo do duelo. Dorival Júnior escalou a equipe com dois alas, Matheuzinho e Bidu, priorizando as jogadas pelas laterais. Foi assim que aconteceu a primeira finalização, aos 10 minutos. Após cruzamento, Garro arriscou uma bicicleta e a bola passou por cima do gol.
O Timão circulava a bola no meio de campo, mas tinha dificuldades em ser objetivo. Aos 25 minutos, Riveros roubou a bola de Maycon, carregou, chutou na saída de Hugo Souza e abriu o placar para o Athletico. O árbitro Davi Lacerda revisou o lance no VAR e marcou falta.
O susto acordou o Corinthians, que criou uma boa chance em sequência. Em boa trama ofensiva, Gui Negão recebeu de Memphis, passou para Garro, que deu letra para o holandês finalizar na entrada área, mas Santos fez a defesa. Na reta final, o Athletico respondeu. Viveros dividiu com João Pedro, a bola sobrou para Julimar, que finalizou para fora. Os jogadores da equipe paranaense reclamaram de pênalti no início da jogada.
A soberania na posse de bola surtiu efeito no final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Gui Negão roubou a bola de Felipinho, serviu Garro, que invadiu a área, driblou o goleiro e completou para as redes. O argentino voltou a marcar após seis meses, a última vez havia sido na semifinal do Paulistão. Ainda antes do intervalo, Memphis pediu para sair e foi substituído por Vitinho.
Com controle do jogo, o Timão ampliou o placar aos 17 minutos. Após boa jogada de Vitinho, Gui Negão brigou com a defesa dentro da área e aproveitou o bate rebate para finalizar na saída de Santos e marcar o segundo do Corinthians.
Aos 25 minutos, Léo Derick cruza, a bola pega na mão de Matheuzinho e o árbitro assinala pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou e Hugo Souza pegou. Foi a oitava penalidade defendida pelo goleiro no Timão. Na reta final, Yuri Alberto entrou no lugar de Gui Negão e voltou a jogar após um mês. A partida terminou 2 a 0.
- Matéria
- Mais Notícias