Bolívia Zica analisa expectativas para Hugo Souza na Seleção Brasileira

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A Seleção Brasileira vive a expectativa por mais uma convocação do técnico Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o criador de conteúdo e apresentador do canal Desimpedidos, Bolívia Zica, analisou o momento da Seleção e comentou sobre a possível presença do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, entre os convocados.

continua após a publicidade

Para Bolívia, a escolha de um terceiro goleiro para a Copa não passa apenas pela fama de especialista em pênaltis, argumento frequentemente citado quando o nome de Hugo Souza surge nas discussões.

- Eu não compro essa história de terceiro goleiro ir pra Copa por causa de pênalti. Deve ser porque ele considera o Hugo um dos três melhores goleiros no momento. O Hugo não é um goleiro que só pega pênaltis, é um cara que faz defesas importantes durante o jogo também. Muita gente prefere falar das falhas que ele tem, que todo goleiro tem, mas é um cara que pega umas bolas impossíveis durante o jogo também. Então se ele for, não é só por conta dos pênaltis - opinou.

continua após a publicidade

Durante a conversa, o apresentador também avaliou o momento da Seleção e destacou a importância da chegada de Ancelotti para dar mais peso a Seleção Brasileira. Bolívia também destacou a importância dos próximos amistosos contra a França e a Croácia para medir o real nível da equipe comandada pelo treinador italiano.

- A gente perdeu muito tempo no processo de treinador, a gente perdeu muito tempo em vários processos, problemas da CBF, enfim. Eu acho que o Ancelotti deu um peso que a seleção tava precisando em questão de nome, já que não tem um grande líder em campo que faça diferença, como em outros tempos, que a gente tinha uns 4 ou 5 que podia acabar com o jogo a qualquer hora. A Seleção ganhou um peso a mais com o Ancelotti, e eu acho que quem tá tentando formar um time, uma equipe, antes de ser como se fosse um apanhado de grandes estrelas, ele tá primeiro querendo formar um time. Depende muito do que vai acontecer nesses amistosos, pra gente tentar medir. Eu acho que depois de França e Croácia, a gente vai saber se a gente cai nas oitavas, nas quartas - brincou sobre o futuro da Seleção Brasileira na Copa de 2026.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti convoca Seleção Brasileira nesta segunda-feira (16), às 15h (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti realizará sua penúltima convocação da Seleção Brasileira antes de oficializar a lista de atletas chamados para disputar a Copa do Mundo nesta segunda-feira (16). Saiba mais detalhes:

➡️ Quem sai na frente na disputa de goleiro?

➡️ Quem sai na frente na disputa da zaga?

➡️ Quem sai na frente na disputa pelo meio-campo?

➡️ Quem sai na frente na disputa pelas laterais?

➡️ Quem sai na frente na disputa pelo ataque?

📲 Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte