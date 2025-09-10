Falta? Nadine Basttos analisa polêmica em Corinthians x Athletico-PR

O primeiro tempo do confronto entre Corinthians e Athletico-PR, desta quarta-feira (10), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, foi marcado por polêmica. O furacão teve um gol anulado. Ao analisar o caso, a especialista Nadine Bastos concordou com a arbitragem.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O lance aconteceu aos 24 minutos. Na ocasião, Viveros roubou a bola no meio de campo de Maycon e partiu em velocidade ao campo ofensivo. Mesmo diante de três jogadores do Corinthians, o atacante do Furacão não se intimidou e conseguiu finalizar no canto esquerdo do gol de Hugo Souza para marcar.

Em campo, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda não viu nenhuma irregularidade no lance. Contudo, após uma revisão no VAR, a arbitragem marcou uma falta do camisa 9 do Athletico-PR no início da jogada.

continua após a publicidade

Durante a transmissão da partida, pela "Amazon Prime", Nadine Bastos concordou com a falta marcada em cima do meia Maycon. Veja a opinião da especialista:

- Tem um contato mas entendo como de jogo. O árbitro de vídeo está analisando as imagens. Tem um contato na lateral da perna, mas para mim, não foi isso que derrubou o Maycon. O contato existe, o árbitro tem que interpretar se foi falta ou não. Não era um lance que ele estava marcando em campo. Mas vendo por outro ângulo, teve um contato nas costas. O gol tem que ser anulado.