Rivais reagem a atitude de Carlos Miguel no Palmeiras: 'Pode acabar'

O Palmeiras venceu o Mirassol por 1 a 0, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, muitos torcedores rivais reagiram a uma atitude do goleiro Carlos Miguel.

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Flaco López, em belo chute de fora da área, marcou o único gol da partida e chegou a nove tentos na temporada, além de três assistências. Com o resultado, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, empatou em pontos com o líder São Paulo.

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No segundo tempo do duelo entre Palmeiras e Mirassol, Carlos Miguel se desentendeu com Igor Formiga e empurrou o lateral. Os dois se enroscaram, e o árbitro aplicou cartão amarelo para o goleiro do Verdão. Nas redes sociais, torcedores rivaius reagiram à atitude do goleiro do Palmeiras. Veja a cena e os comentários abaixo:

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Flaco López deu vitória ao Palmeiras (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja a reação dos rivais

Como foi o jogo do Palmeiras

O contato inicial do Palmeiras com seu torcedor no Allianz Parque após meses em Barueri não foi de bom futebol. A equipe visitante foi responsável por controlar o ritmo e a posse de bola nos 45 minutos iniciais. A dominância, no entanto, não se traduziu em chances claras de gol, com Carlos Miguel pouco acionado.

Em uma de suas escapadas com espaço para conduzir na intermediária rival, Flaco López acertou um ótimo chute de fora da área com a perna esquerda e, novamente, apareceu quando o time mais precisou do atacante.

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O Mirassol, atrás no placar, tentou pressionar e viu dois de seus titulares receberem cartões amarelos. Novidade na escalação, o jovem Arthur foi um dos destaques do primeiro tempo, assim como Giay. Arias, bastante acionado, demonstrou futebol aquém do esperado.

Flaco López seguiu como o melhor jogador do Palmeiras na segunda etapa, enquanto o futebol apresentado foi o mesmo da primeira: burocrático e sem grande inspiração, principalmente entre os jogadores ofensivos. O argentino teve duas chances para voltar a balançar as redes, mas não conseguiu transformá-las em gols.

Em vantagem no placar, Abel Ferreira optou por rodar as peças após os dez minutos. Entre os substituídos, Arthur, Andreas Pereira e Jhon Arias. O Mirassol ensaiou uma blitz a partir dos acréscimos e reclamou da cera de Carlos Miguel, que deixou o Allianz amarelado.

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