Web se revolta com a decisão da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR: ‘Já era’
Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil
Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Corinthians recebe o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10). Diante de sua torcida, o Timão vai em busca da classificação para as semifinais da competição. O vencedor do confronto aguarda quem avançar no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.
No entanto, um lance polêmico no decorrer da primeira etapa revoltou os torcedores paranaenses. O atacante Viveros recuperou a bola na intermediária, avançou em velocidade e abriu o placar para o Athletico, na Neo Química Arena. Após consultar o VAR, o árbitro da partida anulou o gol, alegando falta no início da jogada.
A decisão revoltou os torcedores nas redes sociais. Para os internautas, não houve falta no lance que ocasionou o primeiro gol do Athletico. Confira as reações abaixo.
O Corinthians vai vencendo o Atlhetico-PR, com gol do meia do argentino Rodrigo Garro e confirma o favoritismo diante de sua torcida. Com o resultado parcial, o Timão aguarda o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG nas semifinais.
