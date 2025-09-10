menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web se revolta com a decisão da arbitragem em Corinthians x Athletico-PR: ‘Já era’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

imagem cameraJogadores cercam o árbitro em Corinthians x Athletico-PR (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
22:28
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Corinthians recebe o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (10). Diante de sua torcida, o Timão vai em busca da classificação para as semifinais da competição. O vencedor do confronto aguarda quem avançar no clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No entanto, um lance polêmico no decorrer da primeira etapa revoltou os torcedores paranaenses. O atacante Viveros recuperou a bola na intermediária, avançou em velocidade e abriu o placar para o Athletico, na Neo Química Arena. Após consultar o VAR, o árbitro da partida anulou o gol, alegando falta no início da jogada.

A decisão revoltou os torcedores nas redes sociais. Para os internautas, não houve falta no lance que ocasionou o primeiro gol do Athletico. Confira as reações abaixo.

continua após a publicidade

O Corinthians vai vencendo o Atlhetico-PR, com gol do meia do argentino Rodrigo Garro e confirma o favoritismo diante de sua torcida. Com o resultado parcial, o Timão aguarda o vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG nas semifinais. 

Memphis Depay jogador do Corinthians disputa lance com Carlos Teran jogador do Athletico-PR durante partida na Neo Química Arena pela Copa Do Brasil 2025. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Memphis Depay disputa lance com Carlos Teran pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias