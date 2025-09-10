Memphis Depay é substituído no primeiro tempo e preocupa Corinthians

O atacante Memphis Depay precisou ser substituído ainda na etapa inicial do confronto entre Corinthians e Athletico pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena. Aos 45 minutos, logo depois da equipe paulista marcar o primeiro gol, o camisa 10 pediu para sair.

Antes de deixar o gramado, Memphis foi visto levando a mão à região posterior da coxa e tentou alguns alongamentos, indicando um desconforto muscular. Dorival Júnior então optou pela saída imediata de Memphis, antes mesmo do intervalo, colocando Vitinho em seu lugar.

O holandês vinha de forte sequência de jogos: atuou pela seleção da Holanda na quinta-feira e no domingo, e retornou ao Brasil na segunda. Após a longa viagem, foi titular na partida desta quarta..

A comissão técnica irá aguardar a reapresentação do elenco nesta quinta-feira para uma avaliação detalhada e exames médicos em Memphis.

Recentemente, Memphis já havia sofrido com uma lesão muscular, também na coxa. Ele se recuperou a tempo de participar da partida de volta diante do Palmeiras, nas oitavas de final da Copa do Brasil e também para servir a seleção holandesa nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado, diante do Fluminense, no Maracanã, às 21h pelo Campeonato Brasileiro.