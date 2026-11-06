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Flamengo amplia vantagem nas chances de título do Brasileirão sobre o Palmeiras

Rubro-Negro manteve três pontos de vantagem sobre o rival após a 34ª rodada, mas aumentou sua probabilidade de título

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 11:08
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A diferença entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão segue nos mesmos três pontos que marcaram o início da 34ª rodada. Ao término dela, o Rubro-Negro venceu o Grêmio no Maracanã por 3 a 1, enquanto o Verdão atropelou o Remo por 6 a 1. O que mudou, entretanto, foi a probabilidade de título, com o time carioca chegando a 87,2%. As chances alviverdes são de 12,8%, segundo os números da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

➡️ Confira a tabela do Brasileirão

Essa é a maior porcentagem alcançada pelo Flamengo ao fim de uma rodada. Apesar de a diferença na pontuação não ter diminuído e de o Rubro-Negro ainda ter duas vitórias a mais que o Palmeiras, a probabilidade de título da equipe carioca aumentou pelo fato de o número de jogos restantes ter diminuído. Agora, faltam apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

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Confira as chances de títulos de Flamengo e Palmeiras

PosiçãoTimesProbabilidade (%)

FLAMENGO

87.2

PALMEIRAS

12.8

Equipes ainda se enfrentam no Brasileirão

Nesta altura da competição, todos os jogos envolvendo as duas equipes são tratados como finais. No entanto, a 36ª rodada reserva um confronto ainda mais importante. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em São Paulo, em uma partida que pode, inclusive, decretar o título rubro-negro, dependendo dos resultados da rodada anterior.

Classificação do Brasileirão

PosiçãoTimesPGJVEDGFGCSG

FLAMENGO

76

34

23

7

4

71

29

42

PALMEIRAS

73

34

21

10

3

62

23

39

Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã
Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Veja os jogos de cada equipe até o fim do Brasileirão

Flamengo 🔴⚫

  • 35ª rodada – Flamengo x Athletico 🏠
  • 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
  • 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
  • 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

Palmeiras 🟢⚪

  • 35ª rodada – Cruzeiro x Palmeiras ✈️
  • 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo 🏠
  • 37ª rodada – Chapecoense x Palmeiras ✈️
  • 38ª rodada – Palmeiras x Coritiba 🏠

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