A diferença entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão segue nos mesmos três pontos que marcaram o início da 34ª rodada. Ao término dela, o Rubro-Negro venceu o Grêmio no Maracanã por 3 a 1, enquanto o Verdão atropelou o Remo por 6 a 1. O que mudou, entretanto, foi a probabilidade de título, com o time carioca chegando a 87,2%. As chances alviverdes são de 12,8%, segundo os números da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

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Essa é a maior porcentagem alcançada pelo Flamengo ao fim de uma rodada. Apesar de a diferença na pontuação não ter diminuído e de o Rubro-Negro ainda ter duas vitórias a mais que o Palmeiras, a probabilidade de título da equipe carioca aumentou pelo fato de o número de jogos restantes ter diminuído. Agora, faltam apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão.

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Confira as chances de títulos de Flamengo e Palmeiras

Posição Times Probabilidade (%) 1° FLAMENGO 87.2 2° PALMEIRAS 12.8

Equipes ainda se enfrentam no Brasileirão

Nesta altura da competição, todos os jogos envolvendo as duas equipes são tratados como finais. No entanto, a 36ª rodada reserva um confronto ainda mais importante. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em São Paulo, em uma partida que pode, inclusive, decretar o título rubro-negro, dependendo dos resultados da rodada anterior.

Classificação do Brasileirão

Posição Times PG J V E D GF GC SG 1° FLAMENGO 76 34 23 7 4 71 29 42 2° PALMEIRAS 73 34 21 10 3 62 23 39

Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

Veja os jogos de cada equipe até o fim do Brasileirão

Flamengo 🔴⚫

35ª rodada – Flamengo x Athletico 🏠

x Athletico 🏠 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️

✈️ 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️

✈️ 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠

Palmeiras 🟢⚪

35ª rodada – Cruzeiro x Palmeiras ✈️

✈️ 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo 🏠

x Flamengo 🏠 37ª rodada – Chapecoense x Palmeiras ✈️

✈️ 38ª rodada – Palmeiras x Coritiba 🏠

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