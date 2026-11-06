Flamengo amplia vantagem nas chances de título do Brasileirão sobre o Palmeiras
Rubro-Negro manteve três pontos de vantagem sobre o rival após a 34ª rodada, mas aumentou sua probabilidade de título
A diferença entre Flamengo e Palmeiras no Brasileirão segue nos mesmos três pontos que marcaram o início da 34ª rodada. Ao término dela, o Rubro-Negro venceu o Grêmio no Maracanã por 3 a 1, enquanto o Verdão atropelou o Remo por 6 a 1. O que mudou, entretanto, foi a probabilidade de título, com o time carioca chegando a 87,2%. As chances alviverdes são de 12,8%, segundo os números da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
➡️ Confira a tabela do Brasileirão
Essa é a maior porcentagem alcançada pelo Flamengo ao fim de uma rodada. Apesar de a diferença na pontuação não ter diminuído e de o Rubro-Negro ainda ter duas vitórias a mais que o Palmeiras, a probabilidade de título da equipe carioca aumentou pelo fato de o número de jogos restantes ter diminuído. Agora, faltam apenas quatro rodadas para o fim do Brasileirão.
Confira as chances de títulos de Flamengo e Palmeiras
|Posição
|Times
|Probabilidade (%)
1°
FLAMENGO
87.2
2°
PALMEIRAS
12.8
Equipes ainda se enfrentam no Brasileirão
Nesta altura da competição, todos os jogos envolvendo as duas equipes são tratados como finais. No entanto, a 36ª rodada reserva um confronto ainda mais importante. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar em São Paulo, em uma partida que pode, inclusive, decretar o título rubro-negro, dependendo dos resultados da rodada anterior.
Classificação do Brasileirão
|Posição
|Times
|PG
|J
|V
|E
|D
|GF
|GC
|SG
1°
FLAMENGO
76
34
23
7
4
71
29
42
2°
PALMEIRAS
73
34
21
10
3
62
23
39
Veja os jogos de cada equipe até o fim do Brasileirão
Flamengo 🔴⚫
- 35ª rodada – Flamengo x Athletico 🏠
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo ✈️
- 37ª rodada – Coritiba x Flamengo ✈️
- 38ª rodada – Flamengo x Chapecoense 🏠
Palmeiras 🟢⚪
- 35ª rodada – Cruzeiro x Palmeiras ✈️
- 36ª rodada – Palmeiras x Flamengo 🏠
- 37ª rodada – Chapecoense x Palmeiras ✈️
- 38ª rodada – Palmeiras x Coritiba 🏠
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