Jornalista cita Romário ao comentar possível retorno de Paquetá ao Flamengo

O meia Lucas Paquetá pode estar próximo de um retorno ao Flamengo. O clube carioca iniciou negociação com o West Ham, da Premier League, para tentar repatriar o Garoto do Ninho. Diante do cenário, o jornalista Pedro Ivo, da ESPN, destacou a grandeza do movimento da diretoria do clube carioca.

Durante o programa "F Show", desta segunda-feira (12), o comunicador afirmou que o nível do Flamengo irá subir caso a contratação, de fato, se concretize. Ele relembrou o fato de Lucas Paquetá ter sido cobiçado por Pep Guardiola, em um passado recente.

— Estamos falando de um cara, que briga constantemente para ser titular da Seleção Brasileira. O Paquetá está incomodado na Premier League, porque o time dele briga contra o rebaixamento, e ele, pode ser protagonista de um clube com maior destaque. É bom lembrar, que se não fosse a investigação, ele poderia estar no City agora, isso a pedidos do Guardiola. Este é o nível do jogador que estamos falando — disse o jornalista.

Além disso, Pedro Ivo também relembrou o retorno de Romário ao futebol brasileiro ao analisar o caso. Contudo, o jornalista destacou o fato do ex-atacante ter voltado ao Brasil, para jogar no Flamengo, após o título da Copa de 94, o que, para ele, coloca determinada transferência acima do possível acerto com Paquetá.

— Ele tem 28 anos. Depois do resultado das investigações voltou mais leve. Impactou no futebol. Ele voltou a Seleção Brasileira. Agora, é um possível retorno inédito. Me diz aí um jogador que esteve no ápice da carreira e retornou ao Brasil. Não é mesmo caso do Romário, por exemplo, pois ele foi campeão do mundo antes. Não me lembro do mercado brasileiro fazer esse tipo de movimento, pegar um camisa 10 da Premier League, com mercado lá fora — concluiu.

Lucas Paquetá no Flamengo?

Na manhã desta segunda-feira (12), o jornalista italiano Fabrizio Romano informou que Lucas Paquetá chegou a um acordo com o Flamengo em relação a um possível retorno ao clube que o revelou. Segundo Fabrizio, a vontade do jogador é clara: voltar ao futebol brasileiro. Agora, resta a negociação com o West Ham United, o que é considerado pelo clube carioca a parte mais difícil da operação. O Lance! apurou que há interesse do Flamengo em acertar com Paquetá.

De acordo com informações do jornal britânico "The Guardian", o desejo de Paquetá em deixar a Inglaterra já se refletiu em decisões recentes. O meia pediu para não ser relacionado para a partida do West Ham contra o Queens Park Rangers, pela FA Cup. Apesar de estar fisicamente apto, ele não foi relacionado para o jogo, disputado no último domingo e que terminou com vitória da sua equipe por 2 a 1. A publicação destaca que o jogador está insatisfeito com a vida na Inglaterra e vê com bons olhos um retorno imediato ao Brasil.

Ainda, segundo o periódico, o Flamengo estaria disposto a oferecer cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões) para repatriar o meia de 28 anos, que foi inocentado no ano passado das acusações de violação das regras de apostas da Federação Inglesa. Apesar disso, o West Ham prefere mantê-lo ao menos até o fim da temporada, considerando Paquetá uma peça importante na luta contra o rebaixamento — o clube ocupa atualmente a 18ª colocação da Premier League.