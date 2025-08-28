Jornalistas mandam recado a Ancelotti após Bahia x Fluminense: ‘E não foi convocado…’
Apesar de fase artilheira, atleta não foi lembrado na convocação do italiano
Luciano Juba marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Bahia sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após mais uma grande exibição com a camisa do Tricolor, o atleta foi destacado por jornalistas nas redes sociais, que pediam a sua convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.
- Belo lançamento de Jean Lucas, convocado por Ancelotti, para Luciano Juba (que deveria ter sido convocado por Ancelotti!) entrar em diagonal, receber na meia-lua, nas costas de Thiago Silva, bater e contar com o desvio de Guga - escreveu Vitor Sergio Rodrigues, da "TNT Sports".
- E o Luciano Juba não foi convocado para a Seleção Brasileira… É o melhor lateral-esquerdo do Brasil na temporada. Jogando muito constantemente e empilhando atuações decisivas - publicou Fernando Campos, da "Cazé TV".
Já nos minutos derradeiros da partida realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), Luciano Juba recebeu lançamento, cortou de forma plástica o lateral-direito Guga e chutou. A bola desviou no adversário e matou o goleiro Fábio: 1 a 0 para o Bahia. A assistência, proveniente de grande lançamento, foi do volante Jean Lucas, esse sim convocado.
Fase artilheira de Juba no Bahia não convence Ancelotti
Luciano Juba soma três gols nos últimos cinco jogos pelo Bahia: também marcou contra o Santos e o mesmo Fluminense, em confrontos do Brasileirão. Apesar do grande momento, Ancelotti optou pelos laterais-esquerdos Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mônaco) e Douglas Santos (Zenit). Mesmo após corte do defensor rubro-negro, o tricolor não foi lembrado.
Os escolhidos do técnico italiano disputarão os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já classificada para a próxima edição, a pentacampeã mundial enfrenta Chile, na quinta-feira (4), e Bolívia, na terça-feira (9).
