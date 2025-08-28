Luciano Juba marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Bahia sobre o Fluminense, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Após mais uma grande exibição com a camisa do Tricolor, o atleta foi destacado por jornalistas nas redes sociais, que pediam a sua convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

- Belo lançamento de Jean Lucas, convocado por Ancelotti, para Luciano Juba (que deveria ter sido convocado por Ancelotti!) entrar em diagonal, receber na meia-lua, nas costas de Thiago Silva, bater e contar com o desvio de Guga - escreveu Vitor Sergio Rodrigues, da "TNT Sports".

- E o Luciano Juba não foi convocado para a Seleção Brasileira… É o melhor lateral-esquerdo do Brasil na temporada. Jogando muito constantemente e empilhando atuações decisivas - publicou Fernando Campos, da "Cazé TV".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já nos minutos derradeiros da partida realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), Luciano Juba recebeu lançamento, cortou de forma plástica o lateral-direito Guga e chutou. A bola desviou no adversário e matou o goleiro Fábio: 1 a 0 para o Bahia. A assistência, proveniente de grande lançamento, foi do volante Jean Lucas, esse sim convocado.

Jean Lucas e Luciano Juba se abraçam após gol do Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Fase artilheira de Juba no Bahia não convence Ancelotti

Luciano Juba soma três gols nos últimos cinco jogos pelo Bahia: também marcou contra o Santos e o mesmo Fluminense, em confrontos do Brasileirão. Apesar do grande momento, Ancelotti optou pelos laterais-esquerdos Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mônaco) e Douglas Santos (Zenit). Mesmo após corte do defensor rubro-negro, o tricolor não foi lembrado.

continua após a publicidade

Os escolhidos do técnico italiano disputarão os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já classificada para a próxima edição, a pentacampeã mundial enfrenta Chile, na quinta-feira (4), e Bolívia, na terça-feira (9).