Galvão cobra jogador do Flamengo na seleção de Ancelotti: ‘Não tinha um jeitinho?
Atacante fez três gols na goleada histórica do Rubro-Negro pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo teve apenas um jogador convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, e Galvão Bueno cobrou a presença de um rubro-negro que ficou de fora da lista. Na segunda-feira (25), mesmo dia da convocação, os comandados de Filipe Luís aplicaram uma goleada histórica no Vitória por 8 a 0.
Técnico do Brasileirão impressiona apresentador: ‘Melhor que o Guardiola’
Fora de Campo
Europeus reagem à nova contratação do Vasco: ‘Algo está errado’
Fora de Campo
Europeus reagem à goleada do Flamengo no Brasileirão: ‘Estou cansado’
Fora de Campo
No Maracanã, os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição.
➡️Europeus reagem à nova contratação do Vasco: ‘Algo está errado’
No programa "Galvão e Amigos", na Band, enquanto 'narrava' os melhores momentos, Galvão Bueno questionou por diversas vezes a ausência de Pedro, do Flamengo, na Seleção de Ancelotti.
- Muita gente sentiu falta do Pedro na Seleção. Ancelotti, você convocou cinco centroavantes. Não tinha um jeitinho para o Pedro, não? Faz o pivô, tem habilidade - comentou Galvão sobre a ausência do jogador do Flamengo na Seleção de Ancelotti.
Com um jogador do Flamengo, Seleção de Ancelotti teve surpresas na convocação
Com apenas um jogador do Flamengo, Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Lista de Ancelotti
GOLEIROS
Alisson - Liverpool
Bento - Al-Nassr
Hugo Souza - Corinthians
DEFENSORES
Alexsandro - Lille
Alex Sandro - Flamengo
Caio Henrique - Monaco
Douglas Santos - Zenit
Fabrício Bruno - Cruzeiro
Gabriel Magalhães - Arsenal
Marquinhos - PSG
Vanderson - Monaco
Wesley - Roma
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos - Chelsea
Bruno Guimarães - Newcastle
Casemiro - Manchester United
Joelinton - Newcastle
Lucas Paquetá - West Ham
ATACANTES
Estêvão - Chelsea
Gabriel Martinelli - Arsenal
João Pedro - Chelsea
Kaio Jorge - Cruzeiro
Luiz Henrique - Zenit
Matheus Cunha - United
Raphinha - Barcelona
Richarlison - Tottenham
- Matéria
- Mais Notícias