Galvão cobra jogador do Flamengo na seleção de Ancelotti: ‘Não tinha um jeitinho?

O Flamengo teve apenas um jogador convocado para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti, e Galvão Bueno cobrou a presença de um rubro-negro que ficou de fora da lista. Na segunda-feira (25), mesmo dia da convocação, os comandados de Filipe Luís aplicaram uma goleada histórica no Vitória por 8 a 0.

No Maracanã, os gols da goleada histórica foram de Pedro (3x), Samuel Lino (2x), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O que se viu no estádio carioca foi um time com sede e garra de ser campeão, diante de uma equipe que não soube o que fazer em campo. Essa, aliás, foi a maior goleada do Rubro-Negro na competição.

No programa "Galvão e Amigos", na Band, enquanto 'narrava' os melhores momentos, Galvão Bueno questionou por diversas vezes a ausência de Pedro, do Flamengo, na Seleção de Ancelotti.

- Muita gente sentiu falta do Pedro na Seleção. Ancelotti, você convocou cinco centroavantes. Não tinha um jeitinho para o Pedro, não? Faz o pivô, tem habilidade - comentou Galvão sobre a ausência do jogador do Flamengo na Seleção de Ancelotti.

Galvão Bueno pediu jogador do Flamengo na Seleção de Ancelotti (Foto: Reprodução)

Com um jogador do Flamengo, Seleção de Ancelotti teve surpresas na convocação

Com apenas um jogador do Flamengo, Carlo Ancelotti definiu a convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. Essa será a primeira vez que o italiano vai utilizar a Granja Comary na preparação do time. O retorno de Paquetá e a ausência de Rodrygo foram algumas das principais surpresas da lista.

Lista de Ancelotti

GOLEIROS

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Hugo Souza - Corinthians

DEFENSORES

Alexsandro - Lille

Alex Sandro - Flamengo

Caio Henrique - Monaco

Douglas Santos - Zenit

Fabrício Bruno - Cruzeiro

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - PSG

Vanderson - Monaco

Wesley - Roma

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos - Chelsea

Bruno Guimarães - Newcastle

Casemiro - Manchester United

Joelinton - Newcastle

Lucas Paquetá - West Ham

ATACANTES

Estêvão - Chelsea

Gabriel Martinelli - Arsenal

João Pedro - Chelsea

Kaio Jorge - Cruzeiro

Luiz Henrique - Zenit

Matheus Cunha - United

Raphinha - Barcelona

Richarlison - Tottenham