Fora de Campo

Torcedores se desesperam com saída de titular do Fluminense: ‘Que carma!’

Tricolor começou a definir seu futuro na Copa do Brasil, nesta quinta-feira (28)

imagem cameraRenato Gaúcho em Fluminense x Bahia na Copa do Brasil (Foto: Marcio Jose/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/08/2025
20:30
Jogando fora de seus domínios, o Fluminense perdeu um de seus titulares logo no início do jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aos 11 minutos, Samuel Xavier foi substituído por Guga após sentir uma lesão muscular. Com a saída, o jogador se tornou dúvida para o duelo contra o Santos, no próximo domingo (31).

Ainda não se sabe o grau da lesão do lateral, que saiu com uma expressão de muita dor na coxa. Ele se machucou sozinho ao dar um passe para seu companheiro. Nas redes sociais, os tricolores lamentaram a saída de seu titular. Confira.

O Fluminense busca voltar com a vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã. Quem avançar de fase enfrenta o vencedor de Vasco x Botafogo.

Samuel Xavier, do Fluminense, deixa o campo com dores na partida contra o Bahia pela Copa do Brasil
Samuel Xavier, do Fluminense, deixa o campo com dores na partida contra o Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Marcio Jose/AGIF)
