Torcedores se desesperam com saída de titular do Fluminense: ‘Que carma!’

Jogando fora de seus domínios, o Fluminense perdeu um de seus titulares logo no início do jogo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aos 11 minutos, Samuel Xavier foi substituído por Guga após sentir uma lesão muscular. Com a saída, o jogador se tornou dúvida para o duelo contra o Santos, no próximo domingo (31).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ainda não se sabe o grau da lesão do lateral, que saiu com uma expressão de muita dor na coxa. Ele se machucou sozinho ao dar um passe para seu companheiro. Nas redes sociais, os tricolores lamentaram a saída de seu titular. Confira.

O Fluminense busca voltar com a vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 10 de setembro, às 19h, no Maracanã. Quem avançar de fase enfrenta o vencedor de Vasco x Botafogo.

continua após a publicidade