Jornalistas discordam de situação envolvendo Kaio Jorge e Flamengo: 'Poder midiático'

Após uma longa novela, envolvendo o interesse do Flamengo no atacante Kaio Jorge, o Cruzeiro definiu a permanência de seu artilheiro para 2026. Na última segunda-feira (5), a diretoria celeste se reuniu com o jogador, durante a reapresentação da equipe, e garantiu sua continuidade. Após o martelo ser batido, os jornalistas Marcelo Bechler e Victor Lopes, da TNT Sports, discordaram sobre o poder midiático da equipe rubro-negra.

Durante o programa "De Placa", os comentaristas debateram sobre a influência midiática do Flamengo no futebol brasileiro. Victor Lopes destacou que seria muito mais fácil para Kaio Jorge chegar à Seleção Brasileira atuando pelo Flamengo. Em resposta, Bechler atribuiu isso ao poder da equipe rubro-negra na mídia.

Segundo ele, os programas esportivos falam muito mais sobre o Flamengo, em relação ao Cruzeiro. Além disso, Marcelo Bechler lembrou que o atacante Samuel Lino foi convocado para a Seleção Brasileira após disputar apenas quatro jogos pela equipe carioca. Confira abaixo.

- O Cruzeiro está bem, conseguiu surpreender muita gente e está organizado. Mas é mais fácil você chegar à Seleção ou jogar uma Copa do Mundo, atuando pelo Flamengo - disse Victor Lopes.

- Mas é claro! O poder midiático está aqui, a gente passa cinco programas por semana, falando 50 minutos de Flamengo e cinco do Cruzeiro - completou Marcelo Bechler.

- Não acho que é só por conta disso - concluiu Victor Lopes.

- Eu tenho certeza que é! A repercussão do que se faz em um clube como o Flamengo, é muito maior do que se faz num clube como o Cruzeiro. Se o Kaio Jorge fizesse em 2025 o que ele fez no Cruzeiro, pelo Flamengo, simplesmente as mesmas cifras, os mesmos números, seriam muito maiores. O poder midiático e a pressão que existe é muito maior, e a gente participa disso. Cara, o Samu Lino foi convocado depois de quatro jogos pelo Flamengo - finalizou Marcelo Bechler.

Vice-presidente do Cruzeiro fala sobre interesse do Flamengo em Kaio Jorge

Recentemente, os cariocas ofereceram cerca de 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões) pelo atleta, envolvendo Everton Cebolinha nas tratativas. Entretanto, a diretoria do Cruzeiro se manteve firme na pedida de pelo menos 50 milhões de euros.

Na visão do vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Junio, as primeiras ofertas do Flamengo por Kaio Jorge foram muito abaixo do que esperavam para abrir conversas.

– A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica – explicou Pedro Junio em entrevista recente à Itatiaia.

