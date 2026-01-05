Cruzeiro tem reunião com Kaio Jorge e encerra negociações com o Flamengo

Após uma longa novela, o Cruzeiro definiu a permanência de Kaio Jorge na Toca da Raposa II em 2026. A diretoria celeste se reuniu com o jogador nesta segunda-feira (5), durante a reapresentação do atacante, e definiu sua continuidade.

Segundo apuração do Lance!, a definição com o artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro encerra definitivamente as negociações com o Flamengo, que vinha tentando a contratação do atleta nas últimas semanas.

Recentemente, os cariocas ofereceram cerca de 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões) pelo atleta, envolvendo Everton Cebolinha nas tratativas. Entretanto, a diretoria do Cruzeiro se manteve firme na pedida de pelo menos 50 milhões de euros.

Enquanto isso, o Flamengo já pensa em um plano B. A equipe monitora a situação de Marcos Leonardo, que curiosamente sucedeu Kaio Jorge no Santos. A informação de que o Cruzeiro encerrou as negociações com o Rubro-Negro pelo atacante foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem do Lance!.

Pedro Junio havia falado sobre Kaio Jorge na última semana

O vice-presidente do Cruzeiro afirmou que as primeiras ofertas do Flamengo por Kaio Jorge foram muito abaixo do que esperavam para abrir conversas.

– A gente entende que neste momento os valores são relativamente baixos pelo que ele representa para o clube. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, um jogador de alto nível, jovem. Então a gente entende que o valor oferecido pelo Flamengo é abaixo do que o Cruzeiro prospecta. Nós não vamos vender nenhum jogador a qualquer custo para nenhum clube. Hoje nós podemos dizer que não dependemos de vendas dos jogadores para manter o clube. Isso é um fato que tranquiliza a comissão técnica – explicou Pedro Junio em entrevista recente à Itatiaia.