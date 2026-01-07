Tite ressalta importância de descanso em apresentação no Cruzeiro: 'Autoestima melhor'
O comandante foi apresentado nesta quarta-feira (7)
Na tarde desta quarta-feira (7), o técnico Tite foi oficialmente apresentado pelo Cruzeiro. Em coletiva de imprensa, o comandante fez agradecimentos a diretoria e projetou seu trabalho na equipe.
– Essa pressão é inerente a minha função. O que tem de diferente é o ambiente que temos. Dá para sentir. Isso foi implantado por vocês (Pedro Junio e Pedrinho) – comentou Tite em sua apresentação.
– Eu fui acolhido pela torcida. A Nação Azul, quando joguei com a Seleção em Belo Horizonte, nos abraçou. Esse carinho, tomara que tenha competência para retribuir – disse.
Perguntado sobre o período em que não esteve trabalhando na última temporada, Tite destacou a importância e que agora está com autoestima melhor.
– Fazendo uma analogia. Tem uma parábola da águia, que ela sai, vai para o penhasco, tira tudo para se reciclar. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Estou com a autoestima bem melhor. Faço aquilo que amo. Começamos com o Mineiro. Temos consciência disso, falamos com os jogadores nesta sala. Temos essa ambição – revelou o técnico do Cruzeiro.
Tite já teve contato com jogadores do Cruzeiro
Na última segunda-feira (5), os jogadores titulares do Cruzeiro se reapresentaram na Toca da Raposa II e tiveram o primeiro contato com o treinador. Pela manhã, o comandante, ao lado de membros de sua comissão técnica e da diretoria celeste, se reuniu com os atletas no auditório do centro de treinamento.
Com uma equipe recheada de reservas, a Raposa irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado. A equipe enfrenta o Pouso Alegre às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Para o duelo, o técnico não poderá contar com Matheus Cunha, lesionado nesta quarta-feira.
