Entrevista de Tite em apresentação no Cruzeiro repercute: 'Deixou claro'

O Cruzeiro apresentou, nesta quarta-feira (7), o treinador Tite como novo comandante da equipe para a temporada de 2026. No anúncio, o técnico abriu o jogo sobre os planos do projeto no time celeste e caiu nas graças da torcida.

Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro elogiaram a postura do treinador no primeiro contato com a imprensa como contratado do clube. Na ocasião, Tite falou sobre o uso de peças-chave do elenco, expectativas de títulos e elogiou o projeto do clube celeste.

Além disso, outro ponto que ganhou destaque entre parte da torcida foi a fala do técnico sobre o uso das categorias de base. Ele prometeu utilizar os jogadores desenvolvidos pelo próprio clube durante a temporada, observação comemorada por parte da torcida. Veja a repercussão abaixo:

Tite já teve contato com jogadores do Cruzeiro

Na última segunda-feira (5), os jogadores titulares do Cruzeiro se reapresentaram na Toca da Raposa II e tiveram o primeiro contato com o treinador. Pela manhã, o comandante, ao lado de membros de sua comissão técnica e da diretoria celeste, se reuniu com os atletas no auditório do centro de treinamento.

Com uma equipe recheada de reservas, a Raposa irá estrear no Campeonato Mineiro neste sábado. A equipe enfrenta o Pouso Alegre às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.

Tite na Toca da Raposa (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)