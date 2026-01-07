Goleiro do Cruzeiro sofre lesão no joelho e terá que passar por cirurgia

Após poucos dias de pré-temporada, o Cruzeiro tem a primeira baixa. Na manhã desta quarta-feira (7), o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito. De acordo com o clube, o atleta passou por exames que constataram uma lesão no menisco que exigirá cirurgia.

O procedimento cirúrgico será realizado ainda hoje, conduzido pelo chefe do departamento médico do clube, Dr. Sérgio Campolina e pelo médico da Raposa, Dr. Thiago Daniel.

– O Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito, em treinamento na tarde dessa segunda-feira, na Toca da Raposa II. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica – comunicou o Cruzeiro.

– O procedimento será realizado nesta quarta-feira, no Hospital Orizonti, conduzido pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, e pelo médico do clube, Dr. Thiago Daniel. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro – completou o clube.

Baixa vem antes de estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Mineiro O Cruzeiro irá estrear no Campeonato Brasileiro neste sábado (10), em partida contra o Pouso Alegre, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. Para o duelo, a expectativa era de que o ex-Flamengo fosse o titular, uma vez que a tendência é que Tite use um time recheado de reservas neste início de temporada.

Matheus Cunha, goleiro do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com isso, o técnico Tite terá que fazer uma opção para a posição neste fim de semana. Cássio, titular, já se reapresentou, mas treinou apenas duas vezes até o momento. Outro nomes seria o de Otávio, que é atualmente a terceira opção.

Recentemente, o Cruzeiro anunciou o empréstimo do goleiro Léo Aragão para o Avaí. O arqueiro era o substituto imediato de Cássio na última temporada.